FC Barcelona
Así es Kerolin, el fichaje más caro del Barça femenino: De vivir con lo mínimo a perder a su expareja en un accidente
La nueva jugadora azulgrana llega tras una temporada en el Manchester City y con una historia personal de superación
El FC Barcelona ha hecho oficial este martes el fichaje más caro de su historia: Kerolin Nicoli. La internacional brasileña llega desde el Manchester City a cambio de 1,2 millones de euros, estableciendo un nuevo récord en la entidad azulgrana.
Con ello, el Barça espera mantener la solidez del equipo tras la marcha de algunas de las jugadoras con más trascendencia en la plantilla, como lo eran Mapi León o Alexia, por lo que la joven de 25 años tendrá una tarea de altura y se espera que se convierta en un puntal en ataque.
Una infancia humilde y un problema de salud
Kerolin Nicoli Israel Ferraz nació en el seno de una familia muy humilde en Bauru, São Paulo, aunque su niñez la pasó en Campinas, al norte de la capital. Uno de los momentos más importantes en su vida fue el momento cuando le diagnosticaron osteomielitis y celulitis, afectaciones que pudieron haberle dejado sin carrera deportiva, como auguraban los médicos.
Sin embargo, con el apoyo de la familia Kerolin continuó con su sueño y poco a poco fue escalando hasta convertirse en la jugadora que es hoy. Precisamente, la familia es uno de los pilares dentro de su vida y se muestra agradecida por el soporte emocional que le bridaron los suyos durante toda su vida y se siente orgullosa de poder ser un modelo a seguir para las mujeres del futuro.
Comenzó su carrera en Valinhos, un club de São Paulo, y en 2018 fue coronada como la jugadora revelación de Campeonato Brasileiro femenino. Sin embargo, en 2019 llegó una suspensión por dopaje detectado tras un partido de la Copa Libertadores, pero en 2021 regresó al fútbol, esta vez en España, en el Madrid CFF.
La temporada siguiente se marchó a Estados Unidos para integrarse en la dinámica del North Carolina Courage y en 2025 llegó al Manchester City. Con la selección brasileña consiguió la Copa América 2022 y 2025, además de la plata en los Juegos de París 2024.
La muerte de su expareja
En el apartado personal, se conoce su relación sentimental con la 'influencer' Rafaela Del Bianchi, entre 2022 y 2023, cuando terminaron, aunque continuaron manteniendo una buena relación y cariño mutuo público.
Sin embargo, en 2025 Del Bianchi sufrió un accidente vial y perdió la vida a los 27 años, un suceso que marcó a Kerolin y tras el cual emitió un sentido comunicado: "Aunque sabemos que un día la vida terminará, nunca estamos preparadas para perder a alguien. Hoy el cielo ganó un pedazo de lo que más amé en la Tierra. Me duele saber que ya no puedo abrazarte, pero te siento en cada silencio, en cada buen recuerdo. Nada borrará lo que vivimos. Nuestro amor no termina aquí, solo se ha mudado".
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