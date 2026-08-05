Kerolin: "Cuando me dijeron que el Barça me quería, pensé que era imposible"

El FC Barcelona presentó oficialmente este miércoles a Kerolin Nicoli, el fichaje más mediático del verano azulgrana y la gran apuesta del club para reforzar el ataque de Pere Romeu. La internacional brasileña, que firma hasta 2030, vivió su primer acto como futbolista del Barça en las oficinas del Spotify Camp Nou, donde estuvo acompañada por el presidente Joan Laporta y la cúpula deportiva del club.

La jornada comenzó con un acto privado de firma junto a Laporta, antes de la tradicional sesión de fotografías institucionales. Posteriormente, Kerolin posó por primera vez con la camiseta azulgrana, luciendo el dorsal con la inscripción "Kerolin 2030".

Tras las fotografías oficiales, la atacante compareció ante los medios de comunicación en su primera rueda de prensa como jugadora del Barça.

“La primera vez que me dijeron que el Barça me quería no me lo podía creer, entre otras cosas porque tenía contrato con el City”, confesó. Sin embargo, cuando comprobó que la operación podía hacerse realidad, no tuvo dudas: “Me emocioné mucho y dije que adelante. Es una oportunidad que no se podía dejar escapar. Poder jugar en el mejor equipo del mundo puede que no me vuelva a ocurrir”.

La internacional brasileña reconoció que vestir la camiseta azulgrana también tiene un componente emocional por la historia del club. “De pequeña veía jugar a Ronaldinho y a Neymar y poder jugar ahora en el mismo club donde jugaron es un sueño”, aseguró. Además, confesó que está deseando compartir vestuario con sus nuevas compañeras, destacando nombres como Ewa Pajor, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Vicky López o Sydney Schertenleib. También admitió que tiene especial ilusión por conocer a Kika Nazareth, de quien dijo que “parece una persona muy divertida”.

Preguntada por convertirse en el fichaje más caro de la historia del Barça femenino, Kerolin agradeció la confianza depositada por el club y se mostró convencida de responder sobre el terreno de juego. “Tengo que estar muy agradecida porque hayan apostado por mí. Hice una gran temporada con el City y en el futuro demostraré por qué me han fichado”, afirmó. La atacante también se definió como una futbolista “a la que le encanta marcar goles y muy fuerte en ataque”.

En este sentido, la brasileña considera que el estilo del Barça será clave en su evolución. “Cada liga es diferente, pero lo que es diferencial es la manera en la que juega el Barça”, señaló al comparar el fútbol español con el inglés. Asimismo, reconoció que todavía tiene margen de mejora y no escondió su ambición: “Quiero mejorar como jugadora y como persona. Puede que venir al Barça me acerque más a ese objetivo de ser la mejor del mundo, pero nunca se sabe”.

La presentación concluyó con una comida institucional junto a varios representantes del club, en un ambiente distendido que sirvió para dar la bienvenida a la nueva futbolista azulgrana.

Con la presentación ya completada, Kerolin inicia oficialmente su etapa en el Barça y queda a disposición de Pere Romeu para seguir adaptándose al equipo durante la pretemporada. La brasileña está llamada a ser uno de los grandes nombres del nuevo proyecto azulgrana y una de las principales referencias ofensivas del conjunto culé en los próximos años