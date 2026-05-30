El Kahoot, los recortes de Patri, el discurso de Pere y la promesa de Alexia: la película inédita de la Champions

La película empieza mucho antes del pitido inicial. Mucho antes de los cuatro goles. Mucho antes de que Alexia levantara la cuarta Champions del Barça bajo el cielo de Oslo hace hoy justo una semana. Empieza el jueves por la tarde, en el avión rumbo a Noruega. Con Kika cantando “a Oslo papi, a Oslo” al ritmo del ‘Saoko’ de Rosalía. Con sonrisas nerviosas, bromas, música y esa mezcla extraña entre tensión y ilusión que solo acompaña a las grandes finales.

El Barça ha publicado imágenes inéditas del viaje hacia la última Champions. Un documental emocional y muy íntimo que enseña todo aquello que normalmente no se ve: las conversaciones, las dinámicas de grupo, los rituales, las miradas y los discursos internos de un equipo que llevaba meses convencido de que aquella Copa también podía ser suya.

Una de las escenas más simbólicas la protagoniza Patri Guijarro durante el día de la previa. La mallorquina aparece pegando varias imágenes en una pared del hotel: capturas de las finales perdidas de Budapest y Turín contra el Olympique de Lyon, otra del 2-0 de Bilbao y dos fotografías más. El tifo de ‘Movem el món’ en San Mamés y la imagen del equipo celebrando aquella Champions de 2024. “Siempre cuelgo fotos motivadoras, fotos que nos hagan recordar de dónde venimos”, explica Patri ante la cámara. “En su día ellas nos marcaron cuatro, luego volvimos a perder una final contra ellas. Pero luego pudimos ganarles, hicimos un partidazo increíble y fue un día inolvidable en Bilbao. Que realmente esta final podía ser nuestra”. Y entonces llega probablemente la frase que mejor resume lo que ha sido este vestuario. “Las dos fotos en equipo cuando las miras representan perfectamente la familia que somos, lo unidas que estamos”.

Patri Guijarro en la previa de la final de la Champions / FCB

El documental también enseña el último entrenamiento en el césped del Ullevaal Stadion. Allí, tras acabar la sesión, Pere Romeu reúne al grupo en una piña sobre el campo. Sereno. Convencido. Sin grandes gestos. Muy él. “Trabajo buenísimo de todas y todos durante toda la temporada. Nos queda un último pasito para hacer una temporada brillante”, empieza el técnico azulgrana. “Este año nos hemos rehecho de muchas muchas muchas situaciones durante toda la temporada y solo con un denominador común: trabajar en equipo, respetar el plan de juego, jugar entre todas, animaros, apoyaros, darlo absolutamente todo. Mañana no es un día distinto. Es un día para seguir en la misma línea de lo que hemos hecho durante toda la temporada. Descansad hoy, no empecéis ya a jugar el partido, el partido se juega mañana. Descansad, cabeza fría, haced cosas normales, reíros”.

Después llega la foto tradicional y también uno de esos pequeños momentos que explican la química interna del grupo. Alexia, Kika y Serrajordi juegan con una pelota haciendo toques y Patri, entre risas, señala a la portuguesa: “esa es la adoptada”.

La tarde previa continúa con una sesión de Kahoot organizada por Lorenzo Petroni y Lucas del Campo. El vestuario se divide en cuatro equipos: “Las Maxibon”, “Spice Girls”, “Grip dagen” y “ViKiPi MaMaSita”, formado por Vicky, Kika, Pina, Mapi, Torrejón y Sydney Schertenleib. Después llegan los juegos de mesa. La idea era clara: desconectar, bajar pulsaciones y evitar pensar demasiado en la final. Acaban ganando Patri y Serrajordi.

La final

Y entonces sí. Llega el día del partido. Las cámaras muestran a Pere Romeu esperando en silencio frente a la pantalla de vídeo junto a su segundo, Enric Lluch, y el analista Alex Caldú antes de comunicar el once inicial. Después, el trayecto en autobús hacia el estadio, la inspección del césped, el calentamiento y el ritual final antes de salir. Torrejón y Gemma Font se dan la mano. Todo el equipo se junta en una última piña. Y el grito retumba en el vestuario. “Un, dos, tres… sortirem, lluitarem i pel Barça guanyarem”.

Pere abraza una por una a todas las jugadoras. Y entonces llega la última imagen antes de saltar al campo: Alexia abandonando el vestuario con el banderín en la mano. La última en salir. Como siempre. La última vez.

El documental también enseña el descanso. El partido sigue 0-0 después de una primera mitad resistida gracias a una Cata Coll gigantesca y a un gol anulado al Lyon por fuera de juego. Lejos de la euforia o el dramatismo, Romeu vuelve a transmitir calma. Ajustes tácticos, precisión y confianza absoluta de que lo iban a sacar. Y esa fue la clave. “Mucho pase, pase, pase. Y todo nos irá a nuestro favor. Estoy cien por cien convencido”. También aparecen indicaciones individuales para Mapi León mientras Pajor, desde el fondo, rompe el silencio del vestuario con un “vamos, vamos”.

Pere Romeu durante el descanso en la final de la Champions / FCB

Y luego llega el vendaval. Pase de Patri y gol de Pajor. Pase de Salma y gol de Pajor. Gol de Salma. Otro de Salma. La cámara capta a Ewa Pajor tirándose al césped y llorando. Su primera Champions. Patri gritando directamente al objetivo: “Lo hemos hecho, lo hemos hecho”, mientras enseña cuatro dedos. Alexia aparece abrazada a Torrejón y lanza una frase que ya forma parte de la historia reciente del equipo. “Se lo dije, íbamos a levantarlas todas. TODAS”.

Aitana Bonmatí deja otra de las reflexiones más poderosas del documental. “La nostra era no ha acabat i no acabarà mai. Tenim una identitat única. És molt difícil d’igualar. Les generacions van passant, jugadores que marxen, altres que venen, però l’equip té una filosofia única i això ens fa grans”. Después llega la ceremonia. Graham Hansen gritando “vamooos”. El manteo a Pere Romeu. Cata Coll celebrando a pleno pulmón: “Quatre de quatreee”. Y la abrazada entre Alexia y Joan Laporta.

Pero las imágenes más especiales aparecen ya dentro del vestuario. Patri Guijarro se sube a una tarima mientras todas le cantan abajo: “Por la mañana café, por la tarde ron, llévanos a Oslo Patri Guijarrooo”. Luego suben Alexia, Paredes y Serrajordi para cantar ‘We are the Champions’ y también el ya clásico “olelé, olalá, ser del Barça és el millor que hi ha”. Bailes. Saltos. Canciones. Staff y jugadoras mezclados. Una familia celebrando algo más grande que otra Champions.

Porque Oslo no fue solo una final. Fue la confirmación definitiva de una identidad. Y quizá también el final perfecto para una generación irrepetible antes de que el Barça vuelva a reinventarse otra vez