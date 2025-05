Un Juvenil histórico

El Juvenil femenino del FC Barcelona hizo historia el pasado domingo en Sant Cugat. Tras ganar su partido por 2-4, las azulgranas, dirigidas por Pablo Tramullas y Víctor Vilajosana (empezó la temporada Marc Saygo como segundo), se proclamaron campeonas de Liga con un equipo formado prácticamente en su totalidad -solo hay una excepción, la de la portera Ari Ayats- por jugadoras en edad de Cadete, del 2009 y 2010.

Cuando arrancó el curso, la cosa no prometía demasiado y poca gente se imaginaba lo que acabaría sucediendo, porque empezaron empatando contra el Women's Soccer School -que ha quedado en última posición- y con una derrota en casa contra el Espanyol. De hecho, uno de los puntos a destacar es la mentalidad y la superación del equipo, que empezó perdiendo contra varios partidos contra rivales directos y acabó remontándolos, como contra el Espanyol en su campo, el Europa o el Levante.

Era un equipo muy joven y con el único objetivo de formarse y crecer en una categoría superior (Preferente Juvenil) a la que les correspondería por edad.

Se trata, de hecho, de dos de las generaciones más prometedoras que hay en la Masia, la del 2009 y, sobre todo, la del 2010, tanto por cantidad como por calidad. Es el equipo de Ari Ayats, Clara Raspall, Martina Palau, Carmen O'dea, Júlia Pastor, Abril Rius, Charlotta Ohlander, Jana Muro, Georgina Morante, Nayara Nuñez, Lucia Grau, Elena Vizuete, Laia Cabetas, Avril Serrano, Paula Domínguez, Bruna Quintana, Aissatou Traoré, Maria Rius, Ivet Franch, Lidia Gibert y Paula Jiménez.

El triunfo de este equipo no es el uno gran éxito del fútbol formativo femenino culé, liderado por Jordi Ventura. El Barça C también ganó su Liga y logró el ascenso directo a 3ra RFEF. Y las alevines, el Sub 11, es líder de su competición