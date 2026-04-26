El Juvenil, campeón con autoridad… y también en el campo del Espanyol

El Juvenil del Barça ya es campeón de la Preferente Catalana. El conjunto azulgrana certificó el título este domingo con una actuación incontestable en el campo del Espanyol (0-4), donde el primer equipo hizo lo propio el pasado miércoles, culminando una temporada de dominio casi absoluto desde la primera jornada.

El derbi quedó encarrilado desde el inicio. En el minuto 4, Aissatou Traoré abrió el marcador y, apenas dos minutos después, Mayssa Baha amplió la ventaja tras aprovechar un rebote dentro del área. Con el 0-2, el control culé era total: posesión, ritmo y presencia constante en campo rival.

Antes del descanso llegó el tercero. Jana Bagur culminó una gran acción individual tras una jugada previa de Elena Vizuete (43’), reflejando la diferencia entre ambos equipos. En la reanudación, el guion no cambió y fue la propia Vizuete quien, con un disparo desde fuera del área en el minuto 65, cerró la goleada. El Barça aún pudo ampliar el marcador, pero la portera blanquiazul detuvo un penalti en el minuto 87.

El Juvenil A del Barça es campeón de Liga / FCB

Con este triunfo, el equipo que dirige Adrián Lamas asegura matemáticamente el título con tres jornadas de margen y 11 puntos de ventaja sobre el Ona Sant Adrià. Los números explican su superioridad: 24 victorias, 1 empate y solo 2 derrotas, con 104 goles a favor y apenas 14 en contra.

Además, el fútbol formativo azulgrana sigue acumulando éxitos: el Barça C también se proclamó campeón hace unas semanas y disputará en mayo el playoff de ascenso a Segunda RFEF. Por su parte, el Barça B, que este sábado ganó el clásico de filiales, es líder con dos puntos de ventaja y se jugará el título en la última jornada en Albacete.

Una trayectoria impecable que confirma el gran momento del fútbol formativo azulgrana y el potencial de una generación que ya deja huella