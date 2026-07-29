La Junta del Barça aprueba el fichaje de Kerolin Nicoli

La Junta Directiva del FC Barcelona ha dado este miércoles luz verde al fichaje de Kerolin Nicoli. Aunque el club no menciona explícitamente a la internacional brasileña en el comunicado emitido tras la reunión, sí confirma que el órgano ha sido informado de la inminente incorporación de una nueva jugadora al primer equipo femenino, cuya llegada se anunciará oficialmente una vez se formalice definitivamente la operación.

Según ha podido saber SPORT, el traspaso de Kerolin ya está cerrado a falta de la firma de los contratos. La operación rondará los 1,5 millones de euros, una información avanzada por Globo Esporte, y convertirá a la atacante brasileña en el fichaje más caro de la historia de la sección.

Tal y como ya explicó este medio hace semanas, Kerolin era la gran apuesta de la dirección deportiva para reforzar la delantera. El club era consciente de que, si quería incorporar un perfil 'top' para una línea ofensiva que este verano ha perdido a Salma Paralluelo y también a Alexia Putellas, debía realizar un importante esfuerzo económico. La brasileña reunía todas las condiciones que buscaba el Barça: desequilibrio, velocidad, capacidad para jugar en varias posiciones del ataque y gol.

La voluntad de la futbolista ha sido, además, decisiva para desbloquear la operación. Kerolin trasladó desde el primer momento que quería vestir de azulgrana y, de hecho, ni siquiera ha iniciado la pretemporada con el Manchester City y ya está por aquí. Pese a que todavía le restaban dos años de contrato, el conjunto inglés terminó accediendo a negociar un traspaso ante la firme decisión de la jugadora de cambiar de aires.

Finalmente, ambas entidades alcanzaron un acuerdo por una cifra que supone una gran inversión por parte del Barça, pero que en el club consideran ajustada al valor de mercado de una futbolista de su nivel. De hecho, la dirección deportiva había estudiado otras operaciones, tanto para reforzar el ataque como otras posiciones de la plantilla, pero en todo momento mantuvo la postura de no entrar en pujas ni sobrepagar por futbolistas. El club prefirió reservar ese esfuerzo económico para una jugadora que realmente quisiera vestir de azulgrana, encajara a la perfección en el proyecto deportivo y en la escala salarial y estuviera considerada como un perfil diferencial.

El Barça también trabaja en un amistoso ante el Manchester City

Durante la reunión, la Junta Directiva también analizó la posibilidad de que el Barça dispute un partido amistoso frente al Manchester City el próximo 15 de agosto, tres días después del amistoso ante el Montpellier y antes del Gamper.

El encuentro serviría como una de las principales pruebas de pretemporada para el equipo de Pere Romeu antes del inicio del nuevo curso