Julia Torres ya es del Barça

Julia Torres ya es jugadora del Barça. Según ha podido saber SPORT, La central zurda de 17 años, una de las defensas jóvenes con más proyección del fútbol español, firmó este martes su nuevo contrato con el club azulgrana y se incorporará a la disciplina culé el próximo verano.

El fichaje de la internacional española en categorías inferiores se gestaba desde hace semanas y responde a la apuesta del Barça por reforzar el eje de la defensa con talento joven y perfil muy adaptado al modelo de juego. Torres, formada en el Sevilla desde los diez años, es una central de excelente pie, con gran comprensión del juego de posición y capacidad para iniciar la jugada desde atrás. Además de actuar como central zurda, puede desempeñarse de forma puntual como lateral izquierda e incluso como pivote, una polivalencia muy valorada en el club.

La futbolista contaba también con ofertas procedentes de Inglaterra, entre ellas una propuesta importante del London City Lionesses, el proyecto impulsado por Michele Kang junto a Markel Zubizarreta y Gonzalo Rodríguez. Sin embargo, la defensa habría priorizado el proyecto deportivo del Barça.

Desde Sevilla se apuntó que la operación podría rondar los 300.000 euros, lo que la convertiría en el traspaso más elevado entre clubes de la Liga F. Según pudo saber este medio, sin embargo, esta no es la cifra inicial del traspaso. En este montante se incluirían también variables y bonus vinculados a su progresión y consolidación en el primer equipo azulgrana. La intención del club es que Torres se incorpore desde el inicio a la dinámica del primer equipo, aunque previsiblemente lo hará con ficha del filial para facilitar una adaptación progresiva. Su llegada responde a la planificación defensiva del Barça, en un contexto marcado por la grave lesión de Laia Aleixandri y por posibles movimientos en la línea defensiva en los próximos meses.

Más refuerzos

En cualquier caso, su incorporación no es excluyente de otros refuerzos en la posición de central. La dirección deportiva continúa trabajando para reforzar la línea defensiva de cara a la próxima temporada, teniendo en cuenta que podrían producirse salidas importantes, como las de Mapi León o la de Ona Batlle, lo que obligaría a ajustar la estructura defensiva del equipo.

Precisamente este lunes, en una entrevista exclusiva con SPORT, el director deportivo del Barça, Marc Vivés, evitó confirmar nombres propios cuando fue preguntado por posibles incorporaciones, aunque dejó entrever que el club trabaja en varias operaciones. “Sabes que no lo voy a confirmar…”, respondió entre risas al ser cuestionado por jugadoras como Liv Pennock o la propia Julia Torres. “No lo confirmaré, pero me parece bien que habléis de estos nombres. Liv, Julia Torres… y pueden aparecer más, ¿eh?”.

Vivés subrayó además que el Barça sigue siendo un destino atractivo para muchas futbolistas. “Lo que me tranquiliza es que seguimos siendo un club al que las jugadoras quieren venir. Tenemos futbolistas en el radar que consideramos que pueden ser muy importantes y, cuando toque, iremos comunicando los movimientos”, explicó. Con la firma ya rubricada, Julia Torres dará este verano el salto a uno de los vestuarios más competitivos del fútbol europeo, en una apuesta de futuro del Barça por una central zurda con talento y gran proyección