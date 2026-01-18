Un joven Barça tumba el muro murciano a balón parado

El Barça logró llevarse los tres puntos de uno de los partidos más complicados que ha jugado esta temporada. Y no por el nivel del rival, sino por el planteamiento del Alhama CF ElPozo. Totalmente encerradas durante los 90 minutos, sin salir del área propia y regalando balones en largo. Las blaugranas acabaron rompiendo el muro murciano en dos ocasiones, gracias a los goles de Clàudia Pina y Caroline Graham Hansen, ambos a la salida de un córner.

En la previa de la semana de Supercopa, Pere Romeu apostó por revolucionar el once con varias rotaciones para dosificar los minutos de las más habituales. Un banquillo de muchos quilates y la presencia de las canteranas Carla Julià y Fenger; además de Gemma Font, Aïcha Cámara o Clara Serrajordi; entre otras. Un once inicial con una media de edad de 21 años, con hasta siete futbolistas por debajo de los 25 años.

Las catalanas sufrieron para llevarse el triunfo. El monólogo llegó a ser, por momentos insultantes: la posesión del Barça durante el primer tiempo fue del 92%. Sin embargo, a las de Pere Romeu, quien pensaba en la previa del partido que el Alhama no propondría un bloque tan bajo, les costaba encontrar espacios a la espalda de la defensa local. Kika probó los guantes de Sol Belotto con un disparo peligrosísimo y pocos minutos después llegó el primer gol del partido. El tanto llegó a la salida de un córner servido por Mapi León hacia el segundo palo, que cazó Clàudia Pina y batió a la guardameta paraguaya con un chute potente y elevado, incapaz para que pudiese detenerlo.

El guion se mantuvo en el segundo tiempo. El Alhama llevó el partido a donde quería, que estuviese abierto en el tramo final, pero, nuevamente, de córner, llegó el segundo tanto de la tarde. Saque de esquina servido por Kika Nazareth y, en esta ocasión, fue Graham quien pescó el esférico el interior del área pequeña para cerrar el marcador con el 0-2 definitivo.

El partido sirvió, además, para que Patri Guijarro volviese a vestirse de corto, tras superar una baja de tres meses a causa de la fractura de un hueso en el pie derecho. Así pues, las culers mantienen su racha de triunfos antes de medirse al Athletic Club en las semifinales de la Supercopa, que podría acabar disputándose el título con un posible clásico en una hipotética final.