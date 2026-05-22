Jonatan Giráldez no entra en polémicas: "Es un privilegio jugar una final de Champions League contra el Barça"

Jonatan Giráldez afrontó una rueda de prensa previa a la final de la Champions League entre el Barça y el OL Lyonnes tratando en todo momento de evitar el 'morbo' de su presencia en el banquillo rival. Se limitó a recordar lo que ya había dicho, que sus palabras cuando se marchó en relación a que buscaba un equipo que no se pudiera enfrentar al club azulgrana "se habían sacado de contexto" y se definió "agradecido y privilegiado" por disputar una finalísima europea contra su exequipo.

Pere Romeu, sobre enfrentar a Giráldez: "Somos entrenadores totalmente distintos" / Perform

Para empezar, Giráldez no le dio el papel de favorito al FC Barcelona que sí le había otorgado minutos antes la futbolista del OL Wendie Renard. "Es una final muy igualada, por historia el Barça ha copado las finales en los últimos años, pero independientemente, nuestra ambición es que podamos ganar", dijo.

En el aspecto personal, admitió sentirse "un privilegiado por poder jugar otra final de Champions. Es la emoción y la motivación más grande. Estoy muy agradecido al fútbol, es un sueño".

Maria Tikas

"Hemos crecido mucho"

Pero avisó que busca más que haber llegado hasta Oslo. "Conformarme solo con llegar a una final sería poco. La única palabra en el vestuario es ambición. Tuvimos nueve jugadoras nuevas, yo mismo y parte del staff, pero decir que necesito más tiempo sería visto como una excusa. Estoy satisfecho, creo que la temporada ha sido excepcional", explicó el entrenador gallego.

De lo que más orgulloso está en su primera temporada es de que sus jugadoras hayan entendido "la posición para defender y atacar como equipo. Hemos dominado los partidos y eso es lo más importante, no solo hemos contraatacado. Colectivamente hemos crecido mucho". Y así quiere que también sea mañana: "Tenemos que intentar dominar el partido como habitualmente hacemos, no me gustaría ver a un OL con un juego diferente al habitual. Tenemos claro lo que queremos hacer".

Sobre Pere Romeu e Ingrid Engen

Giráldez tiene claro que se trata de una final entre los dos mejores equipos de la competición, aseguró que "nos espera una final apasionante" y ya sobre el Barça, destacó que "no hay un solo peligro. Son muy buen equipo en muchas cosas, en la presión, el balón parado, el juego de posición...".

Pero no habrá foco solo en alguna de las rivales, y en este sentido, fue preguntado por Salma Paralluelo y su velocidad. "Le gusta amenazar, es peligrosa, pero no pensamos solo en la defensa ni en el uno a uno, lo miramos colectivamente", respondió el exentrenador del FC Barcelona.

Jonatan Giráldez y Pere Romeu, en el Barça / VALENTI ENRICH

Del Barça de su época al actual, "hay jugadoras distintas. Por ejemplo, el perfil de delantera con Pajor. Lo que no ha cambiado es la identidad de querer presionar, dominar, importar más el espectáculo que la victoria. Es un privilegio jugar contra el Barça y les desearé siempre lo mejor menos mañana, que queremos ganar nosotras", insistió.

Por último, dos nombres propios. De Pere Romeu explicó que "tengo una muy buena relación, decidí que fuera mi asistente cuando yo era entrenador y está haciendo un gran trabajo, sobre todo con la cantera. Estoy muy contento con él".

Y elogió a la también exazulgrana Ingrid Engen: "Ha sido la que más minutos ha jugado en la plantilla y habla muy bien de cómo se ha adaptado. Nos da muchísimo, es polivalente y una persona excepcional y agradecida. Estoy muy contento de que podamos trabajar juntos y así se lo he dicho".