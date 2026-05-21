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La Perla

Jana Muro, una pivote muy ADN Barça desde pequeña

La centrocampista de 2010, formada en La Masia desde los 12 años, destaca por su visión de juego, liderazgo y comprensión del estilo Barça en una de las posiciones más importantes del modelo azulgrana

Jana Muro

Jana Muro

Maria Tikas

Maria Tikas

En la undécima entrega de La Perla ponemos el foco en Jana Muro (2010), una de las centrocampistas con más ADN Barça de la cantera azulgrana. Nacida en Ripoll, empezó jugando con chicos en la Escola Futbol Ripollès, en Benjamín Preferente y siendo de primer año, antes de fichar por el Barça en septiembre de 2019 para jugar ya en categoría alevín.

Desde entonces, acumula siete años en el club y cuatro viviendo en La Masia, donde llegó cuando empezó primero de ESO para compaginar fútbol y estudios. Un camino de formación muy ligado al modelo Barça y a una posición especialmente importante dentro de su estilo: la de pivote.

Jana es una mediocentro clásica, de esas que entienden el juego antes que nadie. Destaca por su visión, la lectura táctica y la capacidad para dar sentido a la circulación del balón. Técnica y habilidosa tanto con la derecha como con la izquierda, interpreta muy bien cuándo acelerar, pausar o girar el juego.

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El primer partido de Jana Muro con el Barça / SPORT

Esta temporada ha sido una pieza importante en el Juvenil campeón de Liga y también es habitual en las categorías inferiores de la selección catalana y española. Además, suele llevar el brazalete de capitana, una muestra más de la personalidad y el liderazgo que transmite dentro del campo. Jana Muro parece hecha para jugar en el Barça

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