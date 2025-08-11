Jana Fernàndez, rumbo al London City Lionesses

Las horas de Jana Fernàndez en el FC Barcelona están contadas. La canterana culé, tras toda una vida de azulgrana -desde la Barça Acedemy hasta el primer equipo, en el que debutó con 16 años y 9 meses-, se marcha a Inglaterra para jugar, la próxima temporada, en el London City Lionesses de Michele Kang, según ha podido saber SPORT.

En febrero, el club le aplicó el año adicional que tenía en su contrato de forma unilateral y ella lo contaba así en una entrevista con este medio: "Me lo comunicó el club. Sí que es verdad que habíamos tenido charlas previas, yo les había dado mi opinión y ellos, la suya. Y al final se dio ese 'más uno'. Ahora, con la continuidad que estoy teniendo, la verdad es que estoy muy contenta de poder seguir un año más aquí. Al final esto es casa, es estar con la familia y con mis compañeras de siempre".

Sin embargo, finalmente saldrá traspasada a un equipo recién ascendido que aspira a competir con los más grandes de Inglaterra. Con Gonzalo Rodríguez como director deportivo del club y Markel Zubizarreta como máximo responsable de los equipos del grupo Kynisca, Jana buscará asentarse en la élite y lo hace en el momento "más feliz" de su vida, como dijo hace un mes. Este año con el Barça pudo empezar a tener el protagonismo que buscaba y también disputó la Eurocopa con España, su primer gran torneo con la selección absoluta.

Está previsto que a finales de esta semana Jana viaje a Londres y pase las pruebas médicas pertinentes. Entonces se oficializará su fichaje para que pueda incorporarse a su nuevo equipo cuanto antes. Un equipo en el que, además, está su excompañera María Pérez