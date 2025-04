Jana Fernàndez: "El fútbol me ha enseñado a ir día a día y a no dar nada por hecho"

El primer fin de semana de octubre, Jana Fernàndez (Sant Esteve Sesrovires, 2002) marcaba el octavo gol del Barça ante el Madrid CFF en el último minuto. Su celebración fue más bien contenida, y Alexia Putellas, una de sus grandes aliadas en el vestuario, le cogió la cara para decirle: «Ey, ¡que has marcado! Puedes estar muy contenta».

Solo seis meses después, la defensa del FC Barcelona atraviesa su mejor momento desde que está en el primer equipo —acaba de cumplir 23 años y debutó con solo 16—. Con la lesión de Ona Batlle, Pere Romeu le dio su confianza para los cuartos de final de la Champions contra el Wolfsburgo, y ella respondió con dos exhibiciones en un gran escenario.

Jana, que atiende a SPORT antes de recibir al Chelsea en la ida de las semifinales de la Champions, vuelve a ser Jana: la de los bailes, la sonrisa contagiosa y la confianza renovada.

¿Qué ha cambiado en ti en este tiempo?

Ha cambiado mucho y a la vez muy poco. Soy la misma, en el fondo, pero me vuelvo a sentir como la Jana que quiero representar, tanto como jugadora como persona. Estoy muy contenta, en un momento feliz, con confianza, que esto también ayuda, y rodeada de la mejor gente y en el mejor sitio. Todo fluye y estamos en el tramo más bonito de la temporada.

En verano hay un cambio de entrenador que también implica un cambio de rol para ti, que pasas de jugar de central a lateral. ¿Cómo fue?

Recuerdo una charla con Pere [Romeu] en México, al final de la temporada pasada. Sabíamos que iba a ser él el entrenador y me reuní con él para ver cuál era su intención conmigo, si me quería en la plantilla o si tenía que ir a buscar alguna opción fuera. Me dijo que quería que me quedase, que quería probarme como lateral derecha y que contaba conmigo. Al final era un rol parecido al que ya tenía, porque ya había jugado en esa posición y además actúo como tercera central, como una lateral más baja. No me sorprendió ni fue un cambio muy radical.

Lo que sí que podemos ver ahora es una Jana más ofensiva, con más llegada.

En los entrenamientos trabajamos mucho los detalles, con ejercicios muy específicos para cada posición. En la mía puedo tener más o menos recorrido según con quien juegue. Cuando tenemos a Caro [Graham], ella ocupa más esa parte profunda y alta del campo, pero con compañeras que juegan más por dentro, a mí sí me toca más doblar por fuera, hacer más recorrido e intentar ayudar al equipo también en ataque.

Dejas atrás dos años duros por las lesiones, que cortaron tu proyección, y por fin estás teniendo más continuidad. ¿Qué te llevas de esa época?

Mucho. Seguramente debo a todo lo que viví en ese momento la manera en la que estoy afrontando esta temporada. Aprendí a no ponerme expectativas, a trabajar aunque no se dieran las oportunidades, a seguir luchando por algo que quiero y que sueño. Y todo esto me ha ayudado a estar preparada para jugar lo que me ha tocado jugar, porque confiaba en que algún día llegaría. Todo lo que he vivido me ha hecho más madura.

Hace no mucho, Bruna dijo en una entrevista [con Quim Miró]: “La mejor Jana con el Barça está por llegar”. ¿Le podemos dar la razón?

¡Yo quiero pensar que sí! Quiero pensar que siempre hay una mejor versión que puedes dar. Creo que me quedan muchos años de carrera y aún no estoy satisfecha al cien por cien, siempre hay cosas por mejorar y sí que creo que mi mejor versión aún está por llegar.

Jana Fernàndez durante la entrevista con SPORT / Javi Ferrándiz

Decías que te habías planteado salir en verano y al final han llegado las oportunidades y también la ampliación de tu contrato por parte del Barça con este año adicional. ¿Esto te lo comunica el club o tu intención era también la de seguir un año más?

Me lo comunicó el club. Sí que es verdad que habíamos tenido charlas previas, yo les había dado mi opinión y ellos, la suya. Y al final se dio ese 'más uno'. Ahora, con la continuidad que estoy teniendo, la verdad es que estoy muy contenta de poder seguir un año más aquí. Al final esto es casa, es estar con la familia y con mis compañeras de siempre. Es bonito.

¿Qué significa para ti la eliminatoria contra el Wolfsburgo? ¿Es un examen que pasas con nota? ¿Un punto de inflexión? No sé si te esperabas ser titular en esos cuartos.

Todo fue muy inesperado. Venía teniendo más regularidad en los últimos partidos, me estaba encontrando mejor, pero una eliminatoria de cuartos de Champions contra el Wolfsburgo, que es un rival al que respetamos mucho, es otra historia.... Se lesionó Ona, yo sé que soy la suplente en esa posición, pero no tenía absolutamente ni idea de lo que iban a hacer, si querían probar cosas nuevas u otra formación. Pero en los días previos al partido sí que sentí que confiaban en mí para la eliminatoria y el cambio de mentalidad fue muy grande, porque pasé de no tener toda la confianza que quería a tenerla de un día para otro.

Y esta gestión no debe ser fácil.

No, porque fue muy rápido y sabía que era mi momento para reivindicarme. Así que intenté afrontarlo de la mejor manera posible, salió bien el partido y eso me hizo afrontar los partidos siguientes con más motivación y confianza. Y al final, estando rodeada de estas jugadoras, ¿qué quieres que te diga? Es mucho más fácil.

Entre la ida y la vuelta contra el Wolfsburgo, el Clásico. No fuiste titular, pero sí que te hicieron entrar tras el descanso para revertir un resultado en contra. Marcaste un gol que era legal y te lo anularon. ¿Cómo lo viviste?

Como una locura de inicio a fin. Por todo. Por la lluvia, por el granizo, por el contexto del partido. El tempo era más lento, ellas se ponen por delante y te hacen ir a remolque, vas con la ansia de anotar… Y, por supuesto, marcar fue muy especial, aunque no contase y no ayudase a ganar. Ese momento de euforia y celebración es algo que me llevo para siempre. Justo lo comentaba con mis padres el otro día… podía haber sido el gol de mi vida: contra el Madrid, en Montjuïc, el 2-1… Pero bueno, a veces las cosas se dan así porque tienen que darse así. Y hay que aprender de esos momentos donde sufrimos en el campo o donde no encontramos nuestra mejor versión, porque aun así tenemos que ser capaces de competir y sacar el resultado adelante.

¿Sientes que el momento en el que estás ahora puede parecerse a la Supercopa del 2022, que también te sirvió para reivindicarte?

Pues sí. No quiero compararme, porque creo que soy una persona totalmente distinta y también he crecido como jugadora. Para mí este paralelismo no es tanto en cuanto al juego, sinó en cuanto al momento de confianza en el que me encuentro y me encontraba en ese momento, de sentir que estoy haciendo bien las cosas y que realmente puedo aportar a este equipo.

¿Dónde está el equilibrio entre la confianza propia y la externa, del entrenador, staff y compañeras?

Hay que trabajar mucho la confianza propia para poder rendir cuando llega la externa. Yo he trabajado mucho en ello, cada día, aunque sea algo que no se ve. Sabía que lo estaba haciendo bien y, cuando llegó la oportunidad, estuve preparada. Si la confianza del entrenador, del staff y de las compañeras no va acompañada de la confianza en una misma, de saber que vas por buen camino hacia el objetivo que te pones, seguramente no eres capaz luego de dar la talla.

En tiempos de inmediatez, de quererlo todo ya, tú eres un ejemplo, como Pina, de que la paciencia y el trabajo son buenos aliados.

Es que es muy importante y lo he ido viendo con los años, sobre todo esta temporada. Puedo estar muy orgullosa y tranquila de cómo lo estoy afrontando. Y trabajé mucho mentalmente en ello. Lo hablábamos antes, al principio de temporada no acababan de darse esas oportunidades y lo único que podía hacer era trabajar y pensar: «Llegará. Y si no, calma». No se acaba aquí el mundo. Y ahora siento mucha paz mental.

Ahora vienen las semifinales contra el Chelsea. Es la tercera vez que os enfrentáis a ellas y también son siete semifinales consecutivas para vosotras, que sois el único equipo que lo ha conseguido. A veces damos por hecho que el Barça llegará sí o sí a la final, pero no es fácil.

No, no. No es fácil. Hay que valorarlo. Partidos como el del Real Madrid te hacen recordarlo. Como estamos acostumbradas a ganar y ya hemos ganado las veces anteriores, tenemos que ganar esta. Pero hay que jugarlo y ganarlo. Que todo el mundo tenga la confianza de que vamos a ir a por todas contra el Chelsea, porque queremos llegar otra vez a la final, pero también hay que valorar lo que hemos hecho. Al menos, dentro del equipo lo valoramos mucho, porque hay muchísimo trabajo detrás durante años para poder llegar a estas alturas de la temporada y aspirar a los cuatro títulos. Yo he vivido desde dentro esta evolución y hace unos años esto era inimaginable. Estamos trabajando mucho este año con el staff y ahora tenemos que dar ese esprint final para llevárnoslo todo para casa.

¿Cómo será jugar contra Keira Walsh? Hizo media temporada con vosotras y ahora será vuestra rival. Y además es amiga tuya.

Tengo muy buena relación con ella. Sabíamos de su intención de volver a casa, a mí me lo contaba todo y sabía cómo se sentía. Y en todo momento me decía que no era un tema con el club, que no estuviese feliz en el equipo ni con las jugadoras o el staff. «Es solo que quiero volver a casa», me decía. Y es algo que tiene que entenderse, porque igual, en algún momento, nos pasa a cualquiera de nosotras si tenemos que irnos fuera. Será gracioso e interesante jugar contra ella, siempre es difícil y lo sabemos muy bien de los entrenamientos. Nos gustaría tenerla de nuestro lado, pero ahora toca tenerla como rival y espero que ambas podamos disfrutar del partido.

Jana Fernàndez posa para SPORT / Javi Ferrándiz

Patri me dijo hace unos años, cuando ganásteis el primer triplete, que el equipo era una familia y que eso os había llevado al éxito. Ahora se vuelve a notar este sentimiento de familia. ¿Esta unión de grupo es clave en el tramo final?

Totalmente. La unión en el vestuario hace mucho, porque luego se ve reflejado en el campo, no solo en las fiestas y en el disfrute. Se nota en las sinergias, en la comunicación entre jugadoras en el campo. Y es importante también intentar integrar las que vienen de fuera, para que estén involucradas en lo que es el equipo y en lo que somos nosotras y lo que queremos transmitir, que es que somos, o queremos formar, una familia. Estamos haciendo un buen grupo, nos vemos cada día y aún así tenemos más ganas de pasar tiempo juntas después.

Incluso habéis conseguido liar a Alexia para que baile con vosotras. A ti no puede decirte que no, que eres como la niña de sus ojos.

Es que la tenemos cogida por… [ríe]. Tanto Vicky como yo somos muy pesadas, a veces, con ella. Nos encanta involucrarla en lo que hacemos. A veces, la diferencia de edad no ayuda en algunas cosas, pero bueno, un día es un día. Nos lo dijo en coña: «Aprovechad este momento, que no se va a repetir mucho». Es lo que da la euforia de clasificarte para unas semifinales y teníamos que aprovecharlo. Y ya nos dijo también que si ganábamos algo, igual podíamos volver a repetirlo. Pero que calma.

Ahora tienes la oportunidad de jugar tus primeras semifinales de la Champions, luego una hipotética final, también están la final de Copa y la Euro en el horizonte... ¿Piensas en grande o vas paso a paso?

Voy día a día, sin duda. Es que la vida y el fútbol me han enseñado que hay que vivir las cosas día a día y que no hay que dar nada por hecho, porque nunca se sabe lo que puede pasar. El fútbol es como es, y un día estás en lo más alto y otro día, en lo más bajo. Yo por desgracia lo he vivido. Así que día a día y paso a paso. Siempre