Jana Fernández, exjugadora del Barça femenino, sobre su relación con Alexia: "Construí una conexión muy especial"

Las relaciones que se forjan en el fútbol van mucho más allá de los terrenos de juego. Los vínculos entre personas que comparten vestuario, muchas veces, perduran en el tiempo pese a que el contacto diario se rompa por un cambio de equipo.

Así lo ha explicado Jana Fernández, jugadora del London City Lionesses, en una entrevista concedida a la BBC, donde ha abierto una ventana íntima a su relación con Alexia Putellas, una de las figuras más influyentes del vestuario azulgrana por su rol como capitana y doble ganadora del Balón de Oro.

La exjugadora culé, ahora lejos de Barcelona, no esconde que echa de menos ese día a día compartido. "La echo de menos, echo de menos estar con todas mis amigas españolas", confesó, dejando claro que pese a emprender una nueva etapa lejos del Barça en Londres, su sentimiento hacia sus excompañeras no ha cambiado.

Jana Fernández: "El Barça siempre será mi casa" / Maria Tikas

En el centro de ese recuerdo aparece Alexia, a quien define como una de sus personas más cercanas: "Alexia es una de mis mejores amigas ahora mismo".

Sin embargo, según confiesa Jana, la relación no fue inmediata. La jugadora del London City explicó que al principio cuesta acercarse a una figura de su dimensión, alguien que "siempre tiene ese respeto de la gente" por todo lo que ha conseguido.

"Nos cuida como una hermana mayor, como si fuéramos sus hermanas pequeñas" Jana, sobre Alexia Putellas

Pero la clave, según la defensa, estuvo en tratarla como una más dentro del grupo. “Cuando la tratas como una igual, porque es una igual, aunque haya ganado cosas increíbles y para mí sea la mejor jugadora del mundo", relató. Ese cambio de perspectiva fue lo que permitió construir una conexión más natural y cercana.

Lejos de la imagen pública de líder y referente, Jana dibuja a una Alexia mucho más cotidiana, especialmente en su relación con las más jóvenes del vestuario. Junto a jugadoras como Vicky López, reconoce que el ambiente era distendido: "Bromeamos mucho con ella. Le resultamos bastante pesadas, pero al mismo tiempo sé que nos quiere mucho".

En ese equilibrio entre respeto y confianza se cimentó una relación casi familiar. "Nos cuida como una hermana mayor, como si fuéramos sus hermanas pequeñas", explicó Jana, describiendo un rol protector que refuerza el liderazgo natural de la capitana azulgrana.

Adaptación a Londres

La entrevista también deja entrever el fuerte sentimiento de pertenencia que genera el Barça Femení. Jana asegura que sigue manteniendo el contacto con sus excompañeras, viajando a Barcelona para verlas o recibiéndolas cuando puede. "Construí una conexión muy especial", afirmó.

Entre risas, Jana explicó cómo ha incorporado expresiones del vestuario desde su llegada a Londres a su día a día, como el uso de “my gaff” para referirse a su casa, una muestra más de ese intercambio cultural y de su buena adaptación al idioma.