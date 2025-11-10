Jana Fernàndez: "El Barça siempre será mi casa"

Londres es ahora su casa. Después de una salida inesperada del Barça en un verano agitado y lleno de decisiones difíciles, Jana Fernández (Sant Esteve Sesrovires, 2002) recibe a SPORT en exclusiva en su nuevo hogar para hablar por primera vez de todo lo vivido. Lo hace desde la calma y la madurez de quien ha tenido que tomar decisiones que no buscaba, que le llegaron de golpe, pero que también le han permitido crecer. Cambiar no fue sencillo, ni emocional ni profesionalmente. Pero eligió mirar hacia adelante.

En su nuevo equipo y en una liga que exigía adaptación inmediata, Jana ha encontrado estabilidad, juego y felicidad. Dice que se siente bien, que está donde debe estar, y que espera poder volver algún día a la que siempre ha sido su casa. De momento, vive esta etapa en el London City Lionesses con ilusión, con la conciencia de lo aprendido y con la certeza de que los vínculos siguen estando ahí.

¿Cómo estás?

Muy bien, muy feliz.

Tienes bastante facilidad para adaptarte a lo nuevo, ¿no?

Sí. Me ha ayudado mucho poder hablar ya el idioma y tener cerca a gente que conocía, como Maria Pérez, que me hizo más fáciles los primeros días. Y el hecho de hablar bien inglés me permitió ser yo misma desde el principio.

Fuiste MVP contra el Liverpool y nominada a mejor jugadora del mes de octubre. ¿Te esperabas un impacto tan rápido?

Creo que lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Los partidos están siendo complicados y quizá no estamos generando lo que queremos, pero todo lleva un proceso y estamos en ello. A nivel individual estoy contenta de haberme adaptado rápido a la liga y a lo que se me pide como lateral en este equipo. Voy a seguir intentando aportar lo máximo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de estos primeros meses?

Muchas cosas. Sobre todo el equipo: cómo jugadoras de tantos lugares distintos intentamos compartir una misma idea. Y aunque los resultados nos cuestan algo más, se va notando que nos vamos conociendo cada vez mejor. También jugar en estadios grandes, como Stamford Bridge, con mucha gente. Son experiencias muy bonitas y te hacen ver el peso de esta liga.

¿Alguna compañera que no conocieses y que te haya impactado especialmente?

Lotta Lindström, finlandesa. No suele ser titular porque viene de un cruzado y necesita tiempo, pero tiene muchísima calidad. Creo que se va a hablar mucho de ella en los próximos años.

La comparación entre la liga española y la inglesa está muy presente. ¿Qué diferencias notas más?

Son ligas muy distintas. En España hay muchísimo talento técnico, eso aquí lo echo de menos. La liga inglesa es más física. Allí no se trabaja tanto el físico, aunque en el Barça sí que lo hicimos en los últimos años, pero sigo pensando que en España hay un punto más de comprensión táctica y técnica. Ojalá cada liga vaya tomando lo mejor de la otra.

Tras el ascenso del London City y la inversión que hace en fichajes, se hablaba de competir pronto con los grandes. ¿Qué objetivo realista sientes tú que tenéis?

Para mí, quedar entre las seis primeras sería realista. Pero somos muy ambiciosas, no nos conformamos con esto y queremos más. Es la primera temporada y necesitamos tiempo: hay muchas jugadoras nuevas y para que todo encaje se necesitan meses. Pero vamos mejorando y vamos partido a partido.

¿Te preguntan mucho por cómo es jugar en el Barça?

Sí. Cada una viene de contextos distintos y yo vengo de haber compartido vestuario con las mejores jugadoras del mundo. He aprendido muchísimo en el Barça y creo que puedo aportar detalles, aunque el fútbol aquí sea diferente.

¿Cómo fue tu salida del Barça?

Fue un momento difícil. Irme del Barça no dependió de mí al cien por cien. Es verdad que yo tomé la última decisión, pero se dio una serie de cosas complicadas en un contexto difícil, el club tuvo que tomar ciertas decisiones por el fair play y yo, como consecuencia, también tuve que tomar las mías. Saber que en este proyecto estaban Markel [Zubizarreta] y Gonzalo [Rodríguez] me dio tranquilidad. No fue la forma en la que esperaba irme, tampoco me hubiese imaginado en mis últimos meses con el Barça que hoy estaría aquí, pero las cosas se dieron así. Ahora estoy bien, pero entonces fue duro, para mí y para mi familia.

¿Pere contaba contigo?

Sí. En una de las últimas charlas que tuvimos me dijo que contaba conmigo, pero tampoco dependía de él ni de mí que pudiera seguir. Le estoy muy agradecida por la confianza que mostró en mí cuando tuvo que demostrarla, y es algo que no olvidaré nunca. Poder jugar esos partidos importantes seguramente me abrió la puerta a poder disputar la Euro y más tarde a poder encontrar un destino cuando tuve que irme del Barça.

Comentabas que Markel y Gonzalo fueron claves para elegir tu nuevo equipo. ¿Fue arriesgado venir a un recién ascendido? ¿Qué te contaron sobre el proyecto?

Sí, pero saber que había gente que había estado en mi casa, el Barça, y había construido proyectos ganadores me dio seguridad. El proyecto es ambicioso. Aquí se quiere competir por todo, y aunque lo realista ahora es que quedemos de media tabla para arriba, en poco tiempo nos van a pedir que nos clasifiquemos para la Champions y que incluso la ganemos. Y el hecho de ser un club independiente también lo hace especial.

¿Y Michele Kang?

Está muy encima nuestro. Invierte mucho en este proyecto, está muy puesta, viene a vernos en los partidos y en algunos entrenamientos. Todo el conjunto me hizo decidir por este equipo cuando vi que tenía esta opción, pero sobre todo Markel y Gonzalo fueron los que me convencieron.

Jana Fernàndez con Maria Tikas durante la entrevista con SPORT en Londres / SPORT

¿Te dolió no poder despedirte de la afición del Barça?

No quiero emocionarme, pero sí. Es lo que más me pesa. No soy una leyenda como otras, pero sí me habría gustado despedirme en el campo, con la gente, como pudo hacer Ingrid [Engen], por ejemplo, porque sabía que no renovaría. Quiero que la afición culé sepa que les tengo muchísimo cariño. Ojalá algún día pueda tener ese momento.

Ona Batlle y Laia Aleixandri tuvieron que marcharse y volvieron. ¿Es algo que imaginas para ti?

Ojalá. El Barça es mi casa, es el club de mi vida y siempre lo será. Sigo siendo culé, soy una aficionada más. No sé qué pasará mañana, en el fútbol nunca se sabe, pero me encantaría volver algún día.

¿En quién te apoyaste durante todo el proceso?

Sobre todo en mi familia, por todo lo que suponía no solo irme del Barça sino también a otro país. Pero todo esto sucedió durante la Euro y allí tenía compañeras que son amigas y con quien tengo mucha confianza: Patri, Ona y Alexia. Ellas sabían todo lo que estaba viviendo, pude contarles cómo me había sentido y lo que sucedía y me ayudaron muchísimo a mantener la calma y el foco. Lo pasé un poco mejor gracias a ellas, porque tuve momentos de todo.

¿Qué echas más de menos de Barcelona?

Mi familia, mi gente. El grupo. Mis compañeras. La vida fuera del campo juntas. Eso lo echo muchísimo de menos. Porque nos veíamos cada día, pero teníamos ganas de hacer luego más planes, con Patri, con Ona, con Vicky, con Salma, con Cata, con Pina… Por suerte las voy a seguir viendo con la selección si siguen convocándome, para molestarlas un poco [ríe].

¿Sigues en contacto con ellas?

Sí. Ellas siguen mis partidos y yo los suyos. Cuando voy a Barcelona intento reunirlas todas para verlas. Y aquí ya saben que tienen casa y guía turística [ríe].

Jana Fernàndez se reúne con sus excompañeras y amigas en Barcelona / SPORT

¿Qué te ha sorprendido de la vida de Londres?

La multiculturalidad y el respeto que tiene la gente. Y el tiempo no es tan malo como decían [ríe], ya me había advertido Mariona. Aunque es verdad que igual sales de casa y a los cinco minutos se pone a llover y te has dejado el paraguas.

¿Cómo estás viendo al Barça desde fuera?

Tienen el mismo talento de siempre. Se está apostando por la gente joven y eso me alegra y me hace sentir orgullosa. Las lesiones han sido duras y eso ha hecho que la plantilla sea todavía más corta, pero tienen mucho talento. Y da igual que pierdan un partido, lo importante es que están jugando muy bien y que tienen equipo para todo lo que quieran y más.

Este fin de semana hay clásico. ¿Sigues teniendo presente ese último partido contra el Madrid, con tu gol anulado?

Sí, me sigo acordando mucho. Lo hablamos con mi familia: es que hubiese sido el gol de mi vida o el partido de mi vida, si además de subir ese gol al marcador hubiésemos ganado. Fue el primer partido que nos ganó el Madrid y sé que el clásico de este sábado es importante para el club. Si tengo que apostar, estoy segura de que el Barça se lo lleva. Lo veré con mi camiseta, como una culé más.

Luego toca el Chelsea, aquí, en Londres. Hace nada jugaste contra ellas. ¿Crees que con los refuerzos que han hecho es un Chelsea muy diferente al que te habías enfrentado con el Barça?

Tienen muy buenas jugadoras, pero todavía creo que no han encontrado su manera de jugar o es una manera muy concreta que no es tan superior. El Barça creo que tiene más calidad y como grupo es mejor. Será un partido muy importante y evidentemente voy a ir a verlas, como aficionada y como amiga.

¿Qué debe vigilar más el Barça?

La línea ofensiva del Chelsea. Tienen muchísimo peligro arriba, a mí por ejemplo me gusta mucho Rytting Kaneryd. Y además tienen banquillo para cambiar dinámicas si el partido no va bien. Pero el Barça tiene defensa para responder.

Suele decirse que fuera del Barça hace frío. ¿Qué es lo que más miedo te daba?

Al final ya acabó siendo más motivación que miedo, pero salir de casa da miedo. No tanto por mí, pero por mi familia, para que no sufriesen. Y también quizás por si no tenía el protagonismo que buscaba, pero sabía que si trabajaba y rendía, tendría opciones de jugar. Y con mi familia me costó al principio, porque tenía que convencer a mis padres de que no estaba fingiendo, que estaba bien de verdad. Pero las primeras veces que vinieron a verme, se dieron cuenta de que estaba bien y se quedaron tranquilos. Y yo también.

Jana Fernàndez / London City Lionesses

¿Pensaste que salir del Barça podía afectar a tu presencia en la selección?

Es verdad que el Barça aporta mucho a España, pero también sabía que la selección es consecuencia de lo que haces en tu club. Si no rindes, no vas. Sabía que dependía de mí. Y me lo tomé así y tenía claro que quería, al menos, ponérselo difícil a Sonia.

Y Sonia [Bermúdez] no dudó y te convocó. ¿Qué tal con ella en esta nueva etapa?

Muy bien. Estuvimos muy cómodas y se vio en los partidos, creo que tanto en la ida como en la vuelta de las semifinales dominamos a Suecia, que no olvidemos que es una gran potencia mundial. El ambiente es muy bueno y tenemos muchas ganas de la final contra Alemania. Mis compañeras ya ganaron la Nations hace dos años y queremos repetirlo. Sería mi primer título con la absoluta.

Es raro jugar una final a doble partido.

Bastante. Lo comentamos mucho con las compañeras. Yo al menos no me había encontrado nunca en una situación así. Pero bueno, la vuelta es en casa y esto es importante para nosotras, además en el Metropolitano, que es un gran estadio, y ojalá venga mucha gente a apoyarnos porque Alemania está a un gran nivel. En la Euro ya se vio que nos fue por poco, que fue cuestión de detalles, con ese gol en los últimos minutos.

En verano nos dijiste que estabas en el momento más feliz de tu vida. ¿Sigues sintiendo eso, a pesar de todo?

Sí. Ha habido momentos de incertidumbre y decisiones difíciles, sobre todo al tener que salir del Barça sin esperarlo, y eso me removió. Las primeras semanas aquí también fueron un pequeño proceso, aunque me adapté rápido y venía con muchas ganas. Pero, aun así, sigo muy feliz. Futbolísticamente me están saliendo las cosas bien, siento que era un paso que tenía que dar y poder seguir yendo con la selección también era importante para mí. Echo de menos a mi gente, pero sigo muy conectada con Barcelona, y eso me acompaña. Estoy tranquila y disfrutando de esta etapa.

Gracias por recibirnos en Londres.

A ti