Irene Paredes: "Utilizamos la derrota de Lisboa para que no vuelva a suceder"

El FC Barcelona vuelve a la Champions con una mezcla de ilusión y aprendizaje. En la víspera del estreno ante el Bayern de Múnich, Irene Paredes ejerció de portavoz en el Johan Cruyff, escenario del gran partido. La cuarta capitana azulgrana habló con serenidad, pero también con hambre. “Es una nueva competición con un nuevo formato que motiva, nos hace estar a tope desde ya. A la vista está el primer partido que tenemos mañana, el nivel que tiene”, destacó la defensa.

El recuerdo de la final de Lisboa sigue muy presente en el vestuario. Paredes no lo esconde, pero lo transforma en energía. “Es algo que no se olvida, que nos hizo mucho daño. Nueva temporada, nuevo objetivo, y lo utilizamos para que no vuelva a suceder. Para ir con más ganas, con más motivación. Queremos empezar ganando”.

La central fue clara al separar pasado y presente: “La capacidad de luchar por este nuevo título es total. Es verdad que ha habido cambio, pero no estamos aquí para comparar lo del año pasado con este. Sigue doliendo, somos las primeras que sabemos que hubo cosas que no estuvieron bien, pero ahora toca pasar página y empezar bien”.

El desafío del Bayern

El debut no será menor. El Bayern llega con una plantilla repleta de talento y experiencia. Entre ellas, Pernille Harder, una vieja conocida de las azulgranas. “Es una de sus mejores delanteras, pero tienen otras como Schüller o Bühl que nos van a exigir al máximo. Hemos jugado contra ellas a nivel de club y con la selección, intentaremos llevar el ataque y la defensa a nivel colectivo, que es donde somos más fuertes”.

A sus 34 años, Paredes conserva intacta la ilusión por competir al más alto nivel. “Llevo muchos años disfrutando de esta competición. Soy una jugadora a la que le gusta ponerse nerviosa en todos los partidos, no solo los de Champions. Me gusta pasar el día pensando en el partido para estar activada óptimamente”, confesó con una sonrisa.

Todas se sienten importantes

Una de las claves del buen ambiente en el equipo, según Irene, pasa por la gestión de Pere Romeu, que no ha repetido un once en lo que va de temporada: "Es una manera de que todo el mundo se sienta importante, porque lo somos. Cuando hay algún cambio, todas estamos bien, con el nivel y las ganas de jugar mañana. Esperaremos el once, pero daremos el máximo”.

La capitana también valoró el impacto de las nuevas generaciones, cada vez más preparadas para asumir protagonismo. “Las jóvenes de hoy en día pueden jugar perfectamente, vienen con el nivel adquirido. Cuando yo subí a primera necesité cierto rodaje. Ahora mismo tenemos muchas jugadoras con mucho talento, vienen muy preparadas y pueden ser importantes en cualquier partido”.

El Barça llega como uno de los grandes aspirantes al título, aunque hay otros equipos que se han reforzado mucho por su capacidad económica que son más favoritos a ojos de la gente. Irene prefiere mantener los pies en el suelo. “Lo de favoritas es cosa vuestra y del aficionado. Nosotras sabemos cómo está el equipo, de qué somos capaces. Si no somos favoritas, mejor, etiquetas fuera. Las vigentes campeonas son el Arsenal y tenemos que hacer nuestro camino confiando en nosotras”