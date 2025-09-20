Irene Paredes: "No somos robots: no se puede exigir ganar siempre, pero sí dar la cara”

Irene Paredes (4 de julio de 1991, Legazpi, Gipuzkoa) ha conocido el lado más amargo y el más dulce del fútbol y de la vida. Ha caído, se ha levantado y ha celebrado títulos que ya son historia. Cada derrota la ha hecho más fuerte y cada victoria le ha dado sentido al camino. Ha llorado de rabia, de tristeza, de alegría y de felicidad.

Hoy, con la serenidad que da la experiencia, la cuarta capitana del FC Barcelona y primera de la selección española habla con SPORT en exclusiva con una voz que se escucha con respeto dentro y fuera del campo, para dar comienzo a una temporada que ya ha arrancado viento en popa, tanto en los resultados como en las sensaciones.

Otra vez septiembre y aquí estamos de nuevo.

Una temporada más. Nuevos comienzos, nuevos objetivos y tiempo de recargar ilusión.

Cuando una va avanzando, ¿cuesta más hacer ese reset?

Personalmente, no. Este año hemos tenido más días de vacaciones, unos veinte, y sí ha dado tiempo de cargar baterías. Cuando todo es tan seguido, el descanso se queda corto, pero el calendario es así de apretado y, en el fondo, somos felices de tener pocas vacaciones: sabemos que esto dura un tiempo limitado. Me gusta jugar, entrenar, y me resulta fácil volver a motivarme. Siempre hay cosas que mejorar, números que superar, y eso es lo que buscamos.

Si viajamos un año atrás, vivías un momento complicado: tuviste una lesión que no te dejó empezar con el resto, te dejaron fuera de las primeras convocatorias de la selección… En ese momento dijimos: Irene Paredes habla muy bien, pero responde mejor en el campo. Volviste. Marcaste un golazo y entonces todo fue para arriba.

Los Juegos Olímpicos fueron una competición difícil y atípica para nosotras. Muy dura física y mentalmente. Terminé lesionada y la temporada siguiente iba a ser muy larga. El cuerpo necesitaba parar. Aproveché para trabajar bien físicamente y poder aguantar todo el año. Me marqué como meta volver a mi mejor versión para dar razones y volver a la selección. Creo que esas semanas de parón y trabajo duro me vinieron bien: completé una buena temporada sin apenas lesiones.

¿Tu mejor temporada?

Fue buena, no sé si la mejor, pero estoy contenta. Después de cómo acabaron los Juegos, de empezar sin jugar ni ir a la selección y con mi edad, sentí que algunos pensaban: “Irene ya está acabada”. Pero yo lo vi como una oportunidad para recuperarme, cuidarme y volver a hacer las cosas bien.

En dos meses viviste la derrota en la final de la Champions y en la Eurocopa. ¿Cómo se encajan dos golpes así, tan seguidos?

De las derrotas se aprende, pero prefiero aprender ganando. Han sido meses duros, dos derrotas difíciles de asimilar. La de Lisboa dolió por no haber estado al nivel. No dar el nivel el día que toca es de lo peor que te puede pasar, porque cuesta muchísimo llegar hasta ahí. Y en la Euro, el camino había sido tan bueno que caer desde tan arriba duele más. Hemos tenido tiempo para desconectar y volver a conectar. No te diré que me haya recuperado de esas derrotas, porque duelen, pero esto va muy rápido: hay nuevos objetivos y me ilusiono de nuevo. Vamos a luchar por los cuatro títulos.

Si me lo permites, hablemos de emociones, porque el fútbol también os hace vulnerables. Tú eres una futbolista que parece dura, que siempre da la cara como capitana, pero también te hemos visto emocionarte mucho. Lo más reciente, en la Eurocopa: de la felicidad absoluta en la zona mixta tras ganar a Alemania en semifinales, a romperte después de la final en Basilea.

Es verdad que tengo pinta de dura, me lo dicen mucho: “Joder, tía, eres de hielo”. Y sí, en el campo suelo ponerme la coraza. Pero soy persona y me emociono. Lloro mucho. De alegría, de pena, incluso de cansancio. No somos robots. Hay días mejores y peores, días en que valoras más las cosas, días en que te acuerdas de algo. Y es sano. Para mí es tan importante cuidarme mentalmente como físicamente. Trabajo la gestión emocional con un psicólogo, porque en la vida pasan cosas que te pueden desestabilizar, ayudar o perjudicar.

En Suiza hablaste del valor de la medalla de plata. ¿Crees que cada vez se os exige más cuando ganar es cada año es más difícil?

Sí, nos hemos acostumbrado a estar en la cima, tanto en el club como en la selección. Eso atrae a la gente y nos encanta, porque impulsa al fútbol a crecer. Pero no se puede exigir ganar siempre. Lo que hay que exigir es que demos la cara. Los demás equipos también se refuerzan y no ganar todo no significa hacer una mala temporada, aunque somos las primeras que queremos seguir mejorando y volveremos seguro.

Antes de acabar la temporada, renovaste hasta 2027 con el Barça pese al ruido sobre el proyecto. ¿Por qué decides quedarte?

Mi primera opción era quedarme. Siempre hay ruido y cuanta más gente muevas, más ruido habrá. Pero yo lo tenía claro: la temporada fue bien, el club quería contar conmigo y cuando las dos partes quieren lo mismo, es fácil. La renovación salió tarde, pero estaba hecha meses antes.

Irene Paredes durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Las segundas temporadas de un entrenador suelen ir mejor que las primeras. Este inicio parece confirmar la regla.

Sí. Ya conocemos cómo funciona todo, lo tenemos más por la mano. El año pasado nos costó arrancar: aunque la línea de trabajo era parecida, Pere [Romeu] es diferente a Jona [Giráldez] y quiso implementar cosas nuevas. Con el tiempo nos hemos adaptado todos, se ha hecho a nosotras y nosotras nos hemos hecho a él. Y hemos empezado mejor, con más ritmo y buen rendimiento.

Tienes nueva compañera en defensa: Laia Aleixandri, una vieja conocida para ti.

Es un grandísimo fichaje. Me parece buenísima, la conozco de la selección. Jugar con ella es fácil: es polivalente, puede jugar en varias posiciones, es muy completa. Es de la casa, entiende el idioma futbolístico del Barça y se ha adaptado perfectamente.

Vicky nos decía en SPORT este verano que sin vosotras, sin Alexia y las veteranas que ya no están, ellas no habrían llegado aquí. ¿Eres consciente de ese sentir de su generación?

Me encanta que haya gente tan joven llegando al primer equipo y a la absoluta con nivel para ser titular. Es señal de que en la base se ha trabajado bien. Antes era: o te adaptas o mueres. Ahora hay competencia y llegan preparadísimas. Nos han visto pelear, en un momento no muy lejano, por cosas muy básicas, obvias. Y son conscientes de que ha costado mucho llegar hasta aquí. Nosotras valoramos su energía, sus ganas de jugar partidos grandes. Esa admiración mutua es muy buena para el vestuario.

Pero todavía no te han convencido para hacer vídeos bailando como a Alexia.

Conmigo les cuesta más [ríe].

Hablando de Alexia. ¿Qué significa para ti poder seguir jugando con ella y con Torrejón?

Ellas lo son todo. Son quienes han hecho crecer al equipo, quienes impulsaron el ‘boom’, quienes se pelearon para que todo avanzara. Además son grandes amigas y referentes para mí, dentro y fuera del campo. Poder seguir juntas es un regalo.

Ayer se definió la liguilla de la Champions, que estrena formato. Chelsea, Bayern, Roma, Benfica, Leuven, París… no está mal.

Lo veníamos diciendo y lo preveíamos con el cambio de formato de competición: es un formato que te obliga a estar a tope desde el inicio de temporada. Creo que el grupo nos va a exigir, tenemos rivales contra los que hemos sufrido anteriormente, también hemos hecho las cosas bien, les conocemos. Pero lo que hayamos hecho en el pasado no sirve de nada. Lo que sí tenemos son muchas ganas de que empiece esta nueva competición y de hacerlo en casa.

El lunes es la gala del Balón de Oro. Mucha gente, y me incluyo en este grupo, no entiende que tú y Ona no estéis nominadas.

Pensaba que me ibas a preguntar quién debería ganarlo [ríe]. Me da igual, que se quede en el Barça. Tenemos muchas nominadas y todas lo merecen. ¿El estar o no estar? No voy a estar ni mejor ni peor por salir en una lista. Es difícil para las defensas. Pero del Barça podría estar casi todo el equipo. He estado nominada otros años y me hizo mucha ilusión, pero ahora estoy feliz por mis compañeras. Ojalá el Balón de Oro vuelva a Barcelona.

Irene Paredes durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

A pesar de la situación del club, el Barça es el equipo con más representación en todas las categorías.

Es que tenemos jugadores y jugadoras top mundiales que deben estar ahí. No me sorprende. Otros equipos también hacen las cosas bien, pero nosotros seguimos teniendo a los mejores en cuanto a rendimiento.

En la selección hay nuevo banquillo. ¿Qué te parece el nombramiento de Sonia Bermúdez?

Cuando jugaba era una gran futbolista, una referente del fútbol femenino español. Como entrenadora no lo ha tenido, pero me parece correcta la decisión de la Federación. Entiendo que buscan lo mejor para que el equipo siga creciendo.

Dijo en rueda de prensa que había hablado con las capitanas y con alguna jugadora más. ¿Lo ha hecho contigo?

Sí, cuando le dieron el cargo habló conmigo para presentarse y explicarme asuntos que consideraba importantes.

Más allá de los títulos, ¿qué le pides a la temporada?

Seguir disfrutando. Sé que si disfruto voy a rendir bien y ayudar al equipo. Se presenta una temporada bonita, la afronto con ganas. Y, aunque parezca tópico, pido que las lesiones nos respeten: si lo hacen, seguro que nos irá bien