Irene Paredes: "Perder la final de la Champions nos hizo mucho daño"

El Barça llegó a México este miércoles para disputar los dos amistosos restantes de la pretemporada. Entre los actos del club y el primer entrenamiento para preparar el enfrentamiento contra la Liga MX All Stars Women, Irene Paredes habló ante los micrófonos del club donde valoró el nuevo curso de las azulgranas.

"Después de un torneo como la Eurocopa era necesario descansar el cuerpo, pero sobre todo la mente, para volver a coger fuerzas. Hemos tenido entre dos y tres semanas que nos han servido para mucho, pero teníamos ganas de volver. Veíamos que el equipo ya estaba empezando a rodar y hoy ha sido el primer día que hemos entrenado con ellas. Estamos felices de estar de vuelta", expresó la capitana.

Además, la central vasca habló sobre las jugadoras que han subido al primer equipo: "Tenemos la incorporación de varias jóvenes en el equipo y eso siempre es bueno: combinar la veteranía con gente joven, que se merece estar y que tendrán minutos y oportunidades como todas nosotras hemos tenido. Vienen preparadas y seguro que entre todas haremos una buena temporada".

La temporada pasada el Barcelona acabó ganando la Liga y la Copa de la Reina, pero cayeron derrotadas por la mínima en la final de la Champions: "Somos un equipo muy ambicioso y perder la final nos hizo mucho daño, pero es un equipo que se levanta de las derrotas duras. Hemos aprendido y estoy segura de que lo demostraremos este año".

Paredes también quiso agradecer el cariño que están recibiendo en el país norteamericano: "En México están impulsando mucho por el fútbol y un equipo cómo el nuestro siempre llama la atención. Por nuestra parte es un placer venir y que nos traten tan bien como lo hacen".

Las primeras 24 horas en México

Cuando aterrizaron en tierras aztecas, el aeropuerto se llenó de seguidores y medios locales esperando con ansias la expedición del Barcelona. Como bien dijo Xavi Puig en su llegada, "México es un país que quiere al Barça y eso se nota con la gente". Por eso, nada más llegar, Sydney Schertenleib, Ewa Pajor y Kika Nazareth participaron en un 'Meet & Greet', donde pudieron conocer, firmar autógrafos y fotografiarse con un puñado de afortunados aficionados.

Por otro lado, Ona Batlle, Aitana Bonmatí, Cata Coll, Mapi León y Salma Paralluelo colaboraron en un evento organizado por Bimbo, patrocinador del equipo, donde respondieron a varias preguntas y también pudieron pasar tiempo con seguidores del Barça.

Entre acto y acto, el conjunto catalán empezó a preparar, en la ciudad deportiva del Club América (COAPA), el encuentro contra la LigaMX All-Stars. La sesión inició en el gimnasio y, posteriormente, saltaron al césped para entrenarse delante de un grupo de aficionados que tiñeron las gradas de azulgrana mientras presumían de sus camisetas apoyando al conjunto barcelonista. Además, tras el entrenamiento y los diferentes eventos en los que las jugadoras participaron, la expedición se desplazó hasta una gala oficial donde se realizó la presentación del equipo.

El calendario de los próximos días

Este jueves, el Barça seguirá entrenando en las instalaciones del Club América antes de viajar hasta Monterrey, donde disputarán el primer amistoso. Después, el sábado por la mañana el Barcelona regresará a Ciudad de México para realizar el último entrenamiento en la tarde en el COAPA y el domingo se disputarán el segundo y último partido ante el América para volver a Barcelona una vez finalizado el encuentro.