Irene Paredes: “Solo nos ocupa el Athletic, no pensamos en la final”

Irene Paredes compareció en rueda de prensa en la previa de la semifinal de la Supercopa ante el Athletic Club y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad y ambición. La capitana azulgrana empezó despejando cualquier duda sobre su estado físico tras pedir el cambio en el último partido. “Estoy muy bien. El otro día tuve un gesto raro y, por precaución, pedí el cambio, pero estoy bien y lista para el partido de mañana”, aseguró.

La central también fue preguntada por la sede de la Supercopa, que finalmente se disputará en Castellón después de que se valorara la opción de jugarla en Miami. Paredes dejó claro que es un asunto en el que las jugadoras no entran. “Es un tema en el que nosotras no entramos, así lo sentimos. Nos encargamos de jugar”, explicó, antes de valorar positivamente el escenario actual: “Al ser en Castellón habrá bastante culé en la zona, es un sitio cercano y es algo positivo para nosotras como Barça”.

En clave deportiva, la capitana fue contundente al hablar del rival y evitó cualquier distracción con una hipotética final. “La preocupación ahora mismo es el Athletic Club, es el rival que tenemos delante”, subrayó. Paredes destacó la evolución del conjunto bilbaíno en las últimas semanas. “Está yendo de menos a más, hace algo más de una semana ganó al Madrid, creo que les costó al principio y ahora han cogido buen ritmo. No preocupa, pero sí nos ocupa”, añadió, mostrando confianza en el momento del equipo: “Confío mucho en cómo estamos haciendo las cosas”.

La Supercopa, recordó, es uno de los objetivos marcados desde el inicio del curso, pero siempre desde la filosofía del paso a paso. “La Supercopa entra dentro de los objetivos que nos marcamos a principio de temporada. Lo que nos ocupa es el partido de mañana, hacerlo bien. Eso nos acercará a estar en la final. Preferimos ir partido a partido y mañana es el primero”, insistió.

"A nivel de piernas vamos bien y anímicamente nos ayuda que vayan volviendo todas las lesionadas"

Paredes también valoró positivamente la recuperación de jugadoras importantes como Patri Guijarro y Salma Paralluelo, así como el parón navideño. “El equipo se ha sentido fuerte en todo momento. Cuando ha habido bajas más sensibles nos hemos tenido que poner las pilas, sobre todo las que llevamos más tiempo”, explicó. Sobre el descanso, fue clara: “Las vacaciones eran totalmente necesarias, llevábamos mucha carga. A nivel de piernas vamos bien y ahora, con la gente que vuelve, también a nivel anímico el hecho de estar todas nos hace sentir bien”.

La exigencia constante y la presión por ganar todos los títulos es algo que, lejos de incomodar, el vestuario asume como parte de su identidad. “Creo que es algo que al equipo le gusta, que la gente espere que ganes. Es señal de que lo que hemos hecho hasta ahora está muy bien”, reflexionó Paredes, aunque advirtió: “Lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada. Tenemos un nuevo título en juego, nos encanta competir”.

En el plano más personal, la central habló de su entendimiento con Mapi León y del nivel defensivo del equipo. “Siempre digo que tengo la suerte de estar en el mejor equipo del mundo y rodeada de las mejores”, afirmó. “Jugar con Mapi es fácil, me gusta, y hemos demostrado que si ella no está o si no estoy yo y juega otra compañera, el equipo rinde igual. Tenemos muchas defensoras buenas, también las que atacan. Tengo mucha suerte de estar aquí”.

Por último, Paredes puso el acento en el aspecto mental en una final four con partidos tan seguidos. “Nosotras estamos enfocadas en el partido de mañana. Poner el foco más adelante no tiene sentido”, concluyó. “Estamos acostumbradas a jugar este tipo de partidos, que son de vida o muerte, nos gusta jugar con esta tensión y presión. Mañana queremos hacerlo bien y queremos estar el sábado en la final”