El inicio más goleador de la pichichi Aitana Bonmatí

Aitana Bonmatí ha vuelto como un vendaval. Tres partidos, cinco goles. Dobletes en San Mamés contra el Athletic y en el Johan Cruyff frente al DUX Logroño para firmar el mejor inicio goleador de su carrera. Son cifras que impresionan y más si recordamos que es centrocampista. Ha marcado casi la mitad de los goles que hizo en toda la Liga pasada (12) en solo tres jornadas.

La de Sant Pere de Ribes ha prolongado el estado de gracia con el que cerró la pasada temporada: anotó en los tres últimos partidos de Liga (Deportivo, Betis y Athletic) y fue decisiva en las semifinales de la Eurocopa, marcando el gol del triunfo en la prórroga ante Alemania. Ahora, candidata a su tercer Balón de Oro, ha vuelto por la puerta grande.

El primer tanto ante el DUX fue una joya: un remate de espuela, casi de escorpión, tras un centro de Vicky López. “La he pillado de primeras, no me ha dado tiempo a pensar. Son situaciones que pasan en milésimas de segundo. A veces la pelota no viene como quieres y no puedes empujarla con el interior, pero está bien tener estos recursos”, explicó en zona mixta.

"VIVO POR ESTE DEPORTE Y ESTOY FLUYENDO"

Aitana se siente en plenitud: “Me encuentro en un gran estado de forma. Las vacaciones me han ayudado. He vuelto con ganas, ambición, fresca… Vivo por este deporte y estoy fluyendo”. La conexión en la banda derecha con Vicky y Ona Batlle está siendo un filón ofensivo en este arranque de curso.

Con cinco tantos es la pichichi de la Liga F, por delante de Ewa Pajor (4 goles y 3 asistencias), Aiara Agirrezabala, de la Real Sociedad, y Claudia Pina, ambas con tres. Sobre su versión más goleadora, pide calma: “Es pronto para analizarlo. Llevamos tres partidos. Pero sí que es cierto que he empezado muy bien la temporada. No jugamos pensando en cuántos goles vamos a meter, sino en ser mejores que el año pasado”