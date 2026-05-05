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De una escena de infancia en un supermercado al fútbol profesional: el "visionario" que fichó a Mapi León
La futbolista del Barça revela en el programa de RTVE Catalunya cómo un encuentro casual entre las baldas de un supermercado marcó el inicio de su carrera profesional
En una entrevista con Silvia Abril en el programa I ara què? de RTVE Catalunya, la jugadora del FC Barcelona Mapi León compartió una anécdota tan insólita como decisiva: su primer "fichaje" no ocurrió en un campo de fútbol, sino en un supermercado.
Un talento descubierto entre carros de la compra
Mapi recordó que todo sucedió mientras hacía la compra junto a sus padres y su hermano. En un momento distendido, comenzaron a jugar a ver quién daba más vueltas subidos al carro del supermercado. Fue entonces cuando un hombre se les acercó, intrigado por la escena.
Según explicó la futbolista, aquel desconocido le comentó que tenía "pinta de jugar a fútbol" y le propuso ir a probar a su equipo.
Aunque en ese momento ella practicaba fútbol sala, decidió aceptar la oportunidad. Aquella prueba acabaría llevándola al Zaragoza, marcando así el inicio de su trayectoria en el fútbol once.
El humor de Silvia Abril y una comparación con Messi
Durante la entrevista, Silvia Abril no dejó pasar el carácter surrealista de la historia y bromeó con la situación. Imaginó una escena exagerada en la que Mapi León, haciendo equilibrios con el carro y dando toques improvisados, habría convencido al entrenador como si se tratara de una demostración de talento espontánea.
La presentadora incluso ironizó con la posibilidad de que aquel fichaje se hubiera sellado "firmando un paquete de arroz", en una clara referencia al famoso episodio de Lionel Messi firmando su primer acuerdo en una servilleta. Entre risas, Mapi negó que hubiera habido firma alguna, pero sí reconoció que aquel hombre "era un visionario".
De una anécdota casual a la élite del fútbol
Lo que comenzó como un momento cotidiano terminó convirtiéndose en el punto de partida de una carrera brillante. Sin contratos improvisados ni gestos grandilocuentes, aquel encuentro fortuito bastó para encaminar a Mapi León hacia el fútbol profesional.
Hoy, consolidada como una de las mejores defensas del panorama internacional, su historia demuestra que el talento puede aparecer en cualquier lugar, incluso entre pasillos de supermercado.
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