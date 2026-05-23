Las incógnitas de Pere Romeu para la gran final de la Champions

La última sesión antes de la final dejó dos noticias importantes para el FC Barcelona. Irene Paredes completó el entrenamiento con el grupo después de unos días trabajando al margen, mientras que Caroline Graham Hansen volvió a ejercitarse con normalidad tras recibir el alta médica justo antes de viajar a Oslo.

Las dos son, precisamente, las grandes incógnitas del once de Pere Romeu en cuanto a forma. Más que por nivel o jerarquía, por una cuestión física. La duda es saber si ambas están realmente al cien por cien para una final de máxima exigencia ante uno de los equipos más físicos, el OL Lyonnes.

Otra de las situaciones que generan más interrogantes es la de Aitana Bonmatí. La centrocampista solo ha sido titular en un partido desde que regresó de su lesión, ante el Levante, y no salió de inicio en la final de Copa. Desde su entorno explicaban que había estado entrenando y jugando con dolor, mientras que Pere Romeu justificó entonces su suplencia en Gran Canaria por una cuestión de ritmo competitivo tras cinco meses fuera por una lesión que requirió cirugía.

Ahora la gran pregunta es si la triple Balón de Oro saldrá de inicio en la final más importante de la temporada, que exige el cien por cien de todas las futbolistas en todos los aspectos. Las alternativas dependerían también del estado de Graham. Si la noruega está para jugar de inicio, el abanico se abre todavía más porque Vicky López o incluso Salma Paralluelo podrían jugar en su lugar. En todo caso, Clara Serrajordi es la jugadora con más números para ocupar el rol de Aitana, como ya ha hecho en las grandes citas de esta temporada, demostrando una gran conexión junto a Patri y Alexia.

Sorpresas para Giráldez

La otra gran duda está en la banda izquierda del ataque: Claudia Pina o Salma. Pina había sido titular prácticamente toda la temporada, pero en la vuelta de semifinales ante el Bayern en el Spotify Camp Nou, Romeu apostó por Salma. Ambas están en un buen momento y no son incompatibles. La decisión volverá a depender mucho del tipo de partido que imagine el técnico: un Lyon más replegado o un equipo francés presionando arriba y dejando espacios al contragolpe. En cualquier caso, Pere también mirará de guardarse buenos revulsivos.

Sea cual sea la elección final, el Barça llega a Oslo con múltiples variantes y con un factor sorpresa que también puede jugar a favor de Pere Romeu. Cuantas más opciones maneje el técnico azulgrana, más difícil será para Jonatan Giráldez