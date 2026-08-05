El ilusionante mensaje de Aitana Bonmatí tras su regreso

Aitana Bonmatí ya cuenta los días para volver a sentirse futbolista al cien por cien. La centrocampista del FC Barcelona de 28 años ha publicado un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de varias fotografías de su proceso de recuperación, dejando claro que encara la nueva temporada con optimismo después de uno de los cursos más complicados de su carrera.

"Comenzando la 15.ª temporada en el Barça, más de media vida. Con muchas ganas de volver a disfrutar del fútbol después de un año complicado y diferente", escribió la tres veces balón de oro junto a varias imágenes en las que se la puede ver trabajando durante su lesión para dejar atrás definitivamente las molestias físicas.

El mensaje refleja el cambio de mentalidad con el que afronta el nuevo curso. Después de una temporada condicionada por la fractura del peroné que sufrió durante un entrenamiento con la selección española a finales de noviembre, la centrocampista blaugrana quiere volver a sentirse protagonista sobre el terreno de juego.

Un verano de trabajo silencioso

Aitana nunca ha dejado de trabajar. La propia futbolista explicó hace unas semanas que había dedicado buena parte del verano a continuar con un plan específico para fortalecer el tobillo y eliminar las molestias que todavía arrastraba tras reaparecer en el tramo final de la pasada temporada.

Por ese motivo, el Barça decidió que iniciara la pretemporada con un trabajo individualizado. El cuerpo médico y el cuerpo técnico, encabezado por Pere Romeu, optaron por una incorporación progresiva para evitar cualquier riesgo y asegurar que la centrocampista pueda afrontar el curso en plenas condiciones.

Aitana Bonmatí, en el primer día de la pretemporada 2026/27 / FC Barcelona

Un regreso muy esperado

La futbolista de Sant Pere de Ribes ya protagonizó uno de los momentos más emotivos del pasado curso cuando regresó a los terrenos de juego en las semifinales de la Women's Champions League frente al Bayern de Munich, después de varios meses de ausencia. Aquel día reconoció que la lesión había supuesto "un reto duro y diferente", pero también aseguró haber aprendido mucho durante el proceso. Ahora, varios meses después, el objetivo pasa por dejar definitivamente atrás esa etapa.

La nueva temporada también supondrá el inicio de una nueva etapa para el conjunto azulgrana tras las salidas de referentes como Alexia Putellas, Mapi León, Salma Paralluelo u Ona Batlle. En ese contexto, Aitana está llamada a convertirse en una de las grandes líderes del proyecto. Su mensaje transmite precisamente esa sensación de ilusión renovada. Después de quince temporadas vinculada al Barça, la centrocampista encara el nuevo curso con la ambición intacta y con un objetivo muy claro: volver a disfrutar del fútbol y liderar a un equipo que volverá a pelear por todos los títulos.