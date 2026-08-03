Iara Lobo renueva con el Barça y se marcha cedida al Parma

El FC Barcelona y el Parma han llegado a un acuerdo para la cesión de Iara Lobo durante la temporada 2026/27. Antes de poner rumbo a Italia, la defensa portuguesa ha ampliado su contrato con el club azulgrana por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2028.

La internacional portuguesa sub-19 continuará así su progresión en la Serie A italiana después de consolidarse esta campaña en el Barça B. Iara disputó un total de 19 partidos con el filial azulgrana y formó parte del equipo que conquistó el título de Liga.

La zaguera llegó al Barça en el verano de 2024 procedente del Sporting de Portugal. Tras iniciar su etapa en el Barça C, dio el salto al filial, donde se ha convertido en una de las jóvenes con mayor proyección de la plantilla. Con esta cesión, el club busca que Iara Lobo continúe acumulando experiencia y minutos en el fútbol profesional antes de regresar a la disciplina azulgrana.

En una entrevista con SPORT a principios de verano, Iara Lobo explicaba que eligió el Barça por la confianza del club en las jóvenes futbolistas. "El Barça apuesta por sus jugadoras. Ver cómo compañeras del filial suben al primer equipo nos hace creer que también podemos llegar", afirmaba la portuguesa. La cesión al Parma responde precisamente a esa hoja de ruta: seguir creciendo con minutos en la élite antes de regresar al conjunto azulgrana.