Iara Lobo: "Hay muchos clubes que tienen talento joven y prefieren fichar fuera; el Barça apuesta por sus jugadoras"

Hay sueños que parecen demasiado grandes para hacerse realidad. Iara Lobo (16 de enero de 2008, Algarve, Portugal) los conoce bien. Cuando era una niña que jugaba al fútbol en su pueblo, repetía una frase que hoy suena casi premonitoria: “De mayor quiero jugar en el Barça". Lo decía cuando el club blaugrana le parecía un lugar inalcanzable, reservado para las mejores, o más bien los mejores, futbolistas del mundo. Años después, aquella predicción infantil acabó convirtiéndose en realidad.

La defensa, que atiende a SPORT desde la concentración de la selección sub-23 de Portugal, afrontará tras las vacaciones su tercera temporada en el Barça después de llegar procedente del Sporting Clube para incorporarse a la estructura formativa azulgrana. Hoy es una de las piezas importantes del filial y una de las futbolistas que simbolizan la apuesta del club por captar talento joven internacional para acabar de formarlo en La Masia.

El camino de Iara, sin embargo, tampoco fue sencilla. "Empecé a jugar en el Algarve, en el Ferreiras, cuando tenía seis o siete años", recuerda. "El primer año mi entrenador no me ponía porque decía que las niñas se quedaban en casa. No me convocaba ni jugaba nunca. Solo entrenaba".

Su madre llegó a plantearle cambiar de equipo, pero Iara se negó. "Le dije que quería seguir allí". La perseverancia tuvo premio. El entrenador acabó marchándose, llegó otro que sí confió en ella y su progresión fue meteórica. Más tarde, a los once años, se incorporó al Sporting, donde incluso dejó su casa para vivir con sus abuelos y seguir creciendo como futbolista.

El siguiente paso fue el Barça, en verano de 2024. "Cuando me lo dijeron no me lo esperaba. Me quedé súper feliz", explica. "Desde muy pequeña quería jugar en el Barça. Tengo vídeos diciéndolo. Para mí era solo un sueño, no algo que pudiera hacerse realidad”. Ella sí creció con referentes femeninos. La suya era Lucy Bronze. “Siempre ha sido mi jugadora favorita. Es lateral como yo y además acabó jugando en el Barça”, explica.

"Desde muy pequeña quería jugar en el Barça. Tengo vídeos diciéndolo. Para mí era solo un sueño, no algo que pudiera hacerse realidad” Iara Lobo

"Lo que más me sorprendió cuando llegué fue el nivel de las jugadoras y la responsabilidad que hay aquí. Ya esperaba que fuera alto, pero no tanto". También le llamó la atención la profesionalización del entorno. "En Portugal no era así. Aquí todo el mundo vive el fútbol de una manera muy profesional".

La ilusión convivió durante meses con la presión. Porque para una futbolista portuguesa llegar al Barça sigue siendo algo excepcional. "Sentía presión porque en Portugal no es normal salir tan joven para un club tan grande. Llegaba aquí y la gente pensaba: 'Juega en el Barça'. Me ponía muy nerviosa en los entrenamientos al principio".

Pero si el salto futbolístico fue exigente, la adaptación personal no lo fue menos. Con solo 16 años dejó atrás su familia, sus amigos y todas las rutinas que habían formado parte de su vida. "Lo más difícil fue llegar a un sitio donde no conocía a nadie. No tienes a tu familia, a tus amigos, ni siquiera la comida que te gusta. Estás acostumbrada a una rutina y de repente desaparece”.

LOS APOYOS DE SYDNEY Y KIKA

En aquellos primeros meses encontró un apoyo fundamental en Sydney Schertenleib. "Fue mi mejor amiga estos dos años. Vivimos juntas. Cuando estaba mal me decía que saliéramos a cenar o a hacer algo. Siempre me repetía que tuviera paciencia, que todo iba a llegar”. Por eso sigue tan de cerca su crecimiento en el primer equipo. "Me siento súper feliz por ella. Lo merece todo. Tiene calidad para mucho más y estoy feliz como si me pasara a mí”.

Iara Lobo y Sydney Schertenleib se hicieron grandes amigas en el Barça / Instagram

Más allá de Sydney, también encontró refugio en Kika Nazareth, que desde el primer momento se ofreció a ayudarla. "Siempre me decía que si necesitaba cualquier cosa se lo dijera, que si quería ir a algún sitio me llevaba o que si necesitaba hablar estaba ahí". Tener una compatriota en el primer equipo hizo mucho más sencilla la adaptación. "Fue muy importante para mí”.

La adaptación tampoco fue sencilla dentro del campo. El estilo Barça obligó a Iara a replantearse muchos aspectos de su juego. "Soy una jugadora muy defensiva y muy física. Aquí aprendí a ser más inteligente con el balón y a entender mejor los momentos del partido". Pero quizá el mayor cambio ha llegado fuera del césped.

LA MANO DE ÓSCAR BELIS

"Lo que más he aprendido es a ser profesional, empecé a hacer cosas que no había hecho antes”, asegura. Y no habla solo de entrenamientos. Habla de nutrición, recuperación, descanso, mentalidad y preparación. “El Barça exige mucho. Te da todas las herramientas para que puedas ser la mejor jugadora del mundo. Te enseña cómo tienes que cuidarte, cómo tienes que prepararte antes de un partido, cómo hay que estar durante un partido juegue o no juegue, cómo hay que ser persona cuando eres futbolista”.

En ese crecimiento señala directamente a Óscar Belis, técnico del filial. “Es quien más me ha marcado. No he conocido a nadie como él. Es un entrenador que entiende muchísimo de fútbol, pero sobre todo te hace crecer como persona. Siempre nos dice que aquí todas somos buenas jugando al fútbol y que la diferencia está en todo lo que haces fuera del campo".

“El Barça exige mucho. Te da todas las herramientas para que puedas ser la mejor jugadora del mundo. Te enseña cómo tienes que cuidarte, cómo tienes que prepararte antes de un partido, cómo hay que estar durante un partido..." Iara Lobo

La vida en La Masia también le ha permitido construir una segunda familia lejos de casa. Comparte experiencias con deportistas de otras disciplinas del club y ha tejido amistades con compañeras llegadas de distintos países. "Conoces gente del baloncesto, del balonmano... Vivimos juntos prácticamente todo el día. Es algo increíble".

La integración en cuanto al idioma llegó casi de forma natural. "Hice dos clases de español, pero era muy fácil porque se parece mucho al portugués. Iba con Martine [Fenger] y Sydney y para ellas, que venían de otros países, era otra cosa. La profesora me dijo que ya no hacía falta que fuera más". El resto llegó conversando con sus compañeras. Y se atreve un poco con el catalán: "Entenc una mica, però parlar-lo és més difícil”.

Iara Lobo en un partido con el Barça B / Patrija Lavrac

Iara sitúa el inicio de esta temporada pasada como el momento en el que empezó a sentirse realmente jugadora del Barça. La primera campaña había sido complicada tanto a nivel individual como colectivo, pero algo cambió después. “Me di cuenta que tampoco había puesto mucho de mi parte para dejarme conocer. Este año me abrí mucho más a las compañeras, al entrenador y al club. Dejé que me conocieran más. Ellas me ayudaron mucho a entender lo que significa el Barça y entendí que esto es una familia".

"Me di cuenta que tampoco había puesto mucho de mi parte para dejarme conocer. Este año me abrí mucho más a las compañeras, al entrenador y al club. Dejé que me conocieran más. Ellas me ayudaron mucho a entender lo que significa el Barça y entendí que esto es una familia" Iara Lobo

La evolución individual de Iara ha ido de la mano del crecimiento del equipo. Esta temporada el filial volvió a proclamarse campeón de Liga, el tercer título en los últimos cuatro años en una categoría especialmente exigente y repleta de históricos del fútbol español. "Hay que valorarlo muchísimo. Da igual si jugábamos contra los primeros o los últimos, todos los partidos eran difíciles. Nunca había estado en un equipo así. Todo lo que hemos pasado esta temporada nos ha ayudado a llegar hasta aquí".

EL FUTURO

Ahora mira al futuro con paciencia. La salida de futbolistas importantes en defensa podría brindar nuevas oportunidades para las jugadoras del filial, aunque ella prefiere mantener los pies en el suelo. "Claro que cuando salen jugadoras del primer equipo se abren puertas para las del B, pero yo ahora estoy centrada en jugar y tener minutos aquí. Luego, si llega la opción de entrenar o estar con el primer equipo, bienvenida sea".

Lo que sí tiene claro es que la apuesta del Barça por las jóvenes fue uno de los motivos que la convenció para dar el salto desde Portugal. "Hay muchos clubes que tienen talento joven y prefieren fichar fuera. El Barça apuesta por sus jugadoras. Lo vemos con las compañeras que están subiendo y nos motiva porque nos hace creer que también podemos llegar".

Por eso, si hoy pudiera hablar con aquella adolescente que dejó Portugal llena de dudas y miedos, el mensaje sería sencillo. "Le diría que su momento va a llegar. Que no tenga prisa"