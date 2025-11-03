Iara Lobo: "En el Barça te dan todo para que puedas ser la mejor jugadora del mundo"

Apenas tiene 17 años, pero habla con la madurez de quien ha entendido lo que significa estar en el Barça. Iara Lobo llegó hace dos veranos procedente del Sporting Clube de Portugal para incorporarse al Barça C, y en poco tiempo se ha consolidado como una pieza fundamental en el filial dirigido por Óscar Belis. Lateral rápida, con buen primer toque y dominio de balón, puede jugar en ambas bandas e incluso adaptarse al centro de la defensa. Aunque todavía no ha sido convocada con el primer equipo, ha participado en algún entrenamiento bajo las órdenes de Pere Romeu y ya está inscrita en la Champions League con el dorsal 26.

En una entrevista con el medio portugués Maisfutebol, la joven defensa explicó cómo es su día a día en La Masia, la exigencia del entorno blaugrana y la fortaleza mental que ha necesitado para adaptarse a una nueva vida lejos de casa. “Aquí te dan todo para que puedas ser la mejor jugadora del mundo. Me levanto a las nueve, entreno hasta las dos, como, estudio y tengo la tarde más libre. Es un día cansado, pero vale la pena”, resume Iara, que combina los entrenamientos con sus estudios online.

El salto de Portugal a Barcelona no fue sencillo. Lejos de su familia y de sus amigos, reconoce que hubo momentos duros, especialmente durante su primera temporada. “Fue difícil, pero sabía que había tomado una decisión pensando en lo mejor para mi futuro. Quiero llegar allí, así que tengo que renunciar a cosas. La casa, la familia y los amigos fueron algunas de ellas”, confiesa.

Sydney Schertenleib, su mejor amiga y su gran apoyo

Esa mentalidad le ha permitido superar los altibajos emocionales. “Ya hubo momentos, la temporada pasada, en los que necesité llorar”, admite. Pero también cuenta con un apoyo esencial dentro de la residencia azulgrana: Sydney Schertenleib, actual jugadora del primer equipo, con quien compartió vestuario en el filial. “Ella vive conmigo, empezamos a llevarnos muy bien y ahora es mi mejor amiga. Fue la persona que más me ayudó aquí dentro. Me decía: ‘Iara, continúa, la adaptación es muy difícil, pero vas a conseguir lo que mereces’”, explica con gratitud.

Iara Lobo y Sydney Schertenleib se hicieron grandes amigas en el Barça / Instagram

Iara también ha tenido la oportunidad de entrenar con las campeonas de Europa y del mundo, algo que considera una experiencia indescriptible. “Es increíble, porque estás entrenando con las mejores del mundo y siempre nos muestran mucho apoyo cuando las más jóvenes subimos con ellas. No se puede explicar.”

Una más en Barcelona

Para desconectar, la joven portuguesa se refugia en las amistades y en pequeños momentos fuera del fútbol: salir, conocer la ciudad, disfrutar de la cultura. “Es una forma de desconectar un poco del fútbol y aprovechar la parte más personal que hay dentro de una futbolista”, asegura.

El presente de Iara Lobo en el Barça B confirma que su apuesta valió la pena. Disciplinada, competitiva y con una proyección enorme, la defensa lusa es una de las promesas que están creciendo en La Masia. Y, como ella misma dice, el club le ofrece las herramientas para llegar lejos