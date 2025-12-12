Badalona - Barça: horario y dónde ver por TV el partido de la Liga F Moeve

El FC Barcelona Femení de Pere Romeu intentará continuar con su buen momento, después de cosechar tres victorias consecutivas ante Levante, Costa Adeje Tenerife y Benfica que han servido para afianzar el liderato tanto en la Liga F como en la UEFA Women's Champions League.

Para seguir con la racha, se medirán al Levante Badalona Femenino, equipo situado cómodamente en la octava posición de la clasificación en la competición doméstica, con 16 puntos, 11 por encima del descenso y a 11 de la zona de repesca para la máxima competición europea.

Esme Brugts ante el Benfica en Champions / FCBFemení

Las críticas al juego

Tras el partido ante el Benfica, algunas voces cuestionaron el rendimiento de las azulgranas, más allá de que con los tres puntos de margen a falta de una jornada y con el liderato compartido con el Lyon la clasificación directa a cuartos está prácticamente garantizada. Preguntado por el nivel del equipo ante el club portugués, Pere Romeu, entrenador del FC Barcelona, separó el rendimiento visto en ambas partes en su comparecencia previa al enfrentamiento liguero: "La principal diferencia entre primera y segunda parte es que los pases en la primera nos aproximaban al gol. En la segunda hemos tenido muchas más pérdidas. Estas pérdidas nos llevan a contras del rival. Tras el descanso no nos hemos sentido suficientemente enchufadas, aunque luego nos hemos rehecho, pero me hubiese gustado salir como en la primera parte, que ha rozado la perfección". Pensando ya en el enfrentamiento liguero, Pere Romeu destacó las virtudes de su rival: "espero un partido en el que ellas van a intentar llevar la iniciativa y construir desde atrás, luego tienen mucha velocidad delante con Chamorro".

Además, el posible momento menos bueno de la sección femenina del Barça (ya que no sería justo denominarlo como malo) debe contextualizarse en una etapa plagada de lesiones, a lo que hay que sumar que la planificación de la concepción de la plantilla ya se había basado en una nómina algo corta. Actualmente, el técnico culer no podrá contar con Salma Paralluelo, Kika Nazareth, Patri Guijarro, Ona Batlle, ni con la triple ganadora del Balón de Oro Aitana Bonmatí.

No obstante, el partido de este fin de semana debe servir para dejar atrás las dudas y ganar con contundencia de nuevo pese a las bajas, ya que de esta manera se mantendría el colchón respecto al Real Madrid en los siete puntos, como mínimo y siempre teniendo en cuenta que las merengues venzan al Granada a domicilio.

Las palabras de Paula Sánchez

Por parte del Badalona, su jugadora Paula Sánchez ha facilitado unas declaraciones a los medios del club: "sabemos que es un partido muy complicado, jugamos ante un rival que es casi el mejor de Europa. Es un partido muy bonito de jugar, al final es un derbi de Barcelona y estamos muy contentas porque enfrentar al Barça es un privilegio".

Además, ha concluido afirmando que afrontan el encuentro "con mucha ilusión porque vendrá muchísima gente a vernos, lo que es un punto a favor".

Horario y dónde ver el Badalona - Barça

El partido entre Badalona y FC Barcelona se jugará este sábado 13 de diciembre a las 15:00 en Estadio Municipal de Palamós de la Costa Brava, ya que se está sustituyendo el césped artificial por uno natural en el Estadi Municipal de Badalona.

Podrá seguirse en directo a través de DAZN, concretamente en DAZN 1 y DAZN 1 Bar. También se emitirá por el canal M+ Vamos 2 de Movistar Plus+.