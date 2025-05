"No nos hemos encontrado, lo siento mucho"

Desenlace cruel para el Barça Femenino en la final de Champions. Lisboa no fue talismán y el cuadro de Pere Romeu cayó por la mínima ante el Arsenal en un día en que las azulgrana no se encontraro. El cuadro 'gunner' supo desconectar a las principales estrellas de su rival con un planteamiento defensivo y en el que apostaban por salir a la contra y aprovechar resquicios. Y los encontraron.

El cuadro catalán tuvo varias ocasiones aunque ninguna muy clara. La retaguardia inglesa rayó a gran nivel. Y ni las Pajor, Graham, Alexia y compañía fueron capaces de hacer daño. Tras el encuentro en el José Alvalade, hablaron las capitanas y buques insignia del equipo, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí.

"Felicitar al Arsenal. En la primera parte no nos hemos encontrado. En la segunda un poco mejor, pero lo que nos venía ayudando a crear ocasiones era encontrarnos entre nosotras, cerca, y no lo hemos conseguido. Hemos tenido acercamientos, pero mal por nosotras", comentaba Alexia.

REFLEXIÓN

"Ellas han hecho un buen planteamiento, pero creo que no hemos estado a nuestro nivel y no nos hemos encontrado. No hemos sabido hacer lo que veníamos haciendo y nos han ganado", añadía. "Decir a nuestra gente que nos duele muchísimo por el trabajo que hemos hecho todo el año, pero sobre todo por ellos. No se merecen un final así. Mañana lo volveremos a intentar", remataba la de Mollet.

Por su lado, Aitana hacía la siguiente reflexión: "No me lo creo, pero es el fútbol. Esto nos servirá para volver más fuertes el año que viene. Creo que en la primera mitad no hemos estado tan finas como siempre. En la segunda hemos estado más cómodas. Me gustaría felicitar al Arsenal por su partido, han hecho su plan y han aprovechado sus oportunidades. Personalmente, me duele mucho. Es duro".

AUTOCRÍTICA

"Llegan una a balón parado, no la defendemos bien. En el otro área tenemos que matar las que estamos arriba. Lo sentimos mucho, lo hemos dado todo. No hemos estado a nuestro mejor nivel, pero ya está, a seguir trabajando", añadía la de Sant Pere de Ribes.

"La tristeza que tengo dentro en gran parte es por la gente que han venido. Hace años que invadimos Europa, lo siento mucho. Volveremos", era el mensaje de la número '14'.