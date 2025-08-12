Ya hay fecha y hora para el debut del Barça en la Liga F

El FC Barcelona ya conoce la fecha de su debut oficial en la temporada 2025/26. La Liga F publicó este martes los horarios de la primera jornada de la competición doméstica, en la que las azulgranas se estrenarán como locales.

El cuadro catalán jugará el primer partido ante su afición —puesto que este año no se disputa el Trofeu Joan Gamper femenino— el próximo sábado 30 de agosto a las 20.00 horas. En Barça recibirá en el Estadi Johan Cruyff al Alhama FC, recién ascendido a la máxima categoría del fútbol español después de ganar el título de campeonas de la Primera Federación Iberdrola.

Tras hacerse con el triplete nacional en el curso anterior, las azulgranas vuelven a aspirar a todo. El debut en la competición doméstica será el punto de partida de la segunda temporada de Pere Romeu y el inicio del camino hacia la consecución del séptimo título de liga consecutivo y el undécimo de la historia del FC Barcelona Femenino.

El conjunto azulgrana llegará al choque después de disputar tres partidos de pretemporada. Los dos primeros serán en México, donde se enfrentará a un equipo de All-stars de la Liga MX y al Club América. En el tercero y definitivo se jugarán la Copa de Catalunya contra el Levante Badalona, una final que tendrá lugar el sábado 18 a las 21.00 horas en el Estadi Municipal de Peralada.

Por su parte, el Real Madrid, máximo competidor por el título (aunque desde su creación no ha logrado levantar ningún trofeo) empezará como visitante justo un día después. Del mismo modo que el Barcelona, jugará contra un equipo ascendido, en este caso el EDF Logroño. El Espanyol se enfrentará al Atlético de Madrid el domingo 31 de agosto a las 12.00 horas.