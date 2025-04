"Solo tú sabes todo lo que hay detrás", los mensajes de los suyos que emocionan a Jana Fernàndez

Detrás del éxito y de los momentos más dulces en el fútbol -y en la vida- siempre hay una historia de superación o un trabajo duro que es tan invisible como satisfactorio cuando llegan los resultados. Jana Fernàndez ha sufrido la cara más amarga del deporte y más allá de su lucha y empeño para volver a encontrarse, ha sido “muy afortunada” de contar con el apoyo de los suyos. Durante la entrevista con SPORT, la sorprendimos con unos mensajes muy especiales en forma de vídeo que le hicieron saltar las lágrimas. Ya lo había avisado: “Me voy a poner a llorar, ¿eh?”.

El primero fue de sus padres, Miquel Àngel y Loli, que la han acompañado -como a su hermano Pau, ahora en el Sabadell- a lo largo de todo este camino, desde que empezó en las categorías inferiores del club hasta hoy.

“Estamos muy contentos de cómo te está yendo la temporada. Has sabido enderezar la situación después de las lesiones y estás demostrando cuál es tu nivel y hasta dónde puedes llegar. Pero no te quedes aquí, sigue trabajando y luchando como estás haciendo cada día”, le dijo su padre.

“Ya sabes que este camino no es fácil, que nunca lo ha sido, y que te mereces todo lo que te está pasando”, añadió su madre, "os seguimos y os animamos, a tú y a tu hermano, a las buenas y a las no tan buenas". "Cada día es una prueba y el sueño continúa, nosotros te queremos mucho y estaremos siempre a tu lado”.

Jana Fernàndez con sus padres, Miquel Àngel y Loli, y su hermano, Pau / SPORT

"Mi familia lo es todo para mí. Han estado conmigo y con mi hermano desde pequeños viviendo este sueño que por suerte nos está tocando vivir", dice Jana, emocionada. "También han estado en los momentos malos, que es de lo que me acuerdo sobre todo, porque estar en los buenos no cuesta, porque todo el mundo está feliz, pero cuando alguien tiene que que animarte y sacarte de ese lugar oscuro... es una cosa complicada. Y ellos lo han hecho y siempre me han sacado adelante, tanto a mí como a mi hermano".

Y explica que "en el fútbol nos ha tocado vivir momentos agridulces, pero me siento tremendamente afortunada afortunada, tengo una suerte de tener a los padres que tengo, al hermano que tengo y a la familia que tengo a mi lado. Y son los que sé que estarán siempre ahí, por los que daría mi vida y a los que quiero muchísimo y siempre estarán conmigo".

BRUNA, SU "HERMANA DEL FÚTBOL" Y CONFIDENTE

Y luego, otro mensaje, este desde Brighton, Inglaterra. Era Bruna Vilamala, su “hermana” del fútbol y con quien lo ha “vivido todo”. Ahora está jugando cedida en la Liga inglesa, pero Jana desea “que vuelva ya para volver a estar juntas”.

Bruna le recordó que “solo tú y la gente que ha estado contigo sabe todo el trabajo que hay detrás de este dulce momento que estás viviendo y por todo lo que hemos pasado, ahora solo te queda disfrutarlo” y que “estoy súper contenta por lo que estás viviendo, no tenía ninguna duda de que responderías a las oportunidades como lo estás haciendo. Sigue así”.

Jana Fernàndez y Bruna Vilamala, dos futbolistas hechas en la Masia del Barça / Jana Fernàndez

"¡Oh! La echo mucho de menos cada día", dice Jana. "Lo hemos vivido todo juntas y he tenido mucha suerte de tenerla a mi lado hasta este año. Aún así, la sigo notando como si estuviera conmigo, porque hablamos mucho, nos lo contamos todo e intentamos vernos cuando podemos", cuenta.

"Bruna es muy importante para mí, porque es mi confidente, aunque esté un poco lejos. Se nota muchísimo en el vestuario que no está, siempre ha sido mi pilar y la persona con la que tengo más confianza para contarle cualquier cosa y al revés, y bueno, estoy deseando que vuelva para estar juntas otra vez", explica. Tres mensajes, de su gente que siempre está, que son un empujón para este tramo final que viene para el equipo y para Jana