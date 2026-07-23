Hansen, tras renovar hasta 2028: "Me gustaría retirarme aquí"

El Barça de la temporada 2026/27 sigue tomando forma. Tras el fichaje de Van Asten el pasado miércoles, los azulgranas renovaron a Caroline Graham Hansen hasta el 2028. Un movimiento para blindar a una de sus grandes estrellas y referentes en el vestuario. El acuerdo se hizo oficial hace una semana, pero la presentación de la renovación tuvo que esperar hasta el jueves.

La noruega se mostró muy feliz tras posar con la camiseta de la siguiente temporada y el 2028 serigrafiado en la parte de atrás: "El Barça es el mejor equipo del mundo y el sitio donde más feliz he sido jugando al fútbol en mi carrera. Para mí era muy fácil continuar y decir que sí. Disfruto un montón el día a día con mis compañeras y todos los títulos que hemos ganado te dan motivación para seguir intentándolo".

La salida de jugadoras de importancia en la plantilla; su papel en el vestuario es aún más importante: "Jugando aquí en el Barça siempre hay responsabilidad. La gente piensa que siempre vamos a ganar. Este año el equipo va a ser más joven que nunca y voy a tomar la responsabilidad para seguir ganando como equipo. Estoy aquí para darlo todo. Cada una de nosotras tiene su responsabilidad y las veteranas que hemos estado muchos años, un poco más. Sé que juntos vamos a crear un equipo que va a seguir ganando títulos", afirmó la delantera.

Siendo una de las mejores jugadoras del mundo, Hansen también tenía ofertas para salir del Barça, pero su compromiso con el club ha sido siempre muy claro: "Cada uno tiene que tomar su propia decisión. Yo tenía muy claro que quería quedarme. Hemos estado de acuerdo mucho tiempo. Solo puedo decir que este es el mejor sitio para jugar a fútbol. Para mí era muy sencillo".

Con la mirada en el futuro, Hansen renovó hasta 2028, pero a la delantera de 31 años le gustaría seguir incluso más años: "Me gustaría retirarme aquí. Ahora tengo dos años más, pero después ya veremos qué pasa. Es un tema de rendimiento y de si sigo pudiendo ayudar al club. Si el club quiere que me quede, me quiero quedar los más años posibles. Pero depende de muchas cosas".