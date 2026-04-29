Habrá recibimiento en el Camp Nou: la afición, lista para empujar al Barça hacia la final

El Barça no estará solo en el partido más importante de la temporada. La afición quiere jugar su papel desde mucho antes del pitido inicial. La Penya Blaugrana Totes Unides Fem Força ha anunciado que organizará un gran recibimiento al autobús del equipo este domingo en el Spotify Camp Nou, coincidiendo con la vuelta de las semifinales de la Champions ante el Bayern.

La cita será a las 14.30 horas, dos horas antes del partido, en el acceso 16 del estadio. El objetivo es claro: convertir la llegada del equipo en un impulso anímico desde el primer momento. Bombo, bengalas y ambiente de gran noche para acompañar a las jugadoras en la previa de un duelo decisivo.

Un precedente inolvidable

No será la primera vez que la afición azulgrana se organiza para recibir al equipo, pero sí será el primer gran recibimiento en el nuevo Spotify Camp Nou. El precedente más icónico se remonta al 30 de marzo de 2022, en el primer partido del Barça con público en el templo culé, cuando se batió el primer récord mundial de asistencia.

Aquel día, la ciudad se volcó. Era entre semana, a las 18.45h, y aun así Barcelona se colapsó en los alrededores del estadio. La llegada del autobús fue espectacular: cánticos, bengalas, miles de personas acompañando al equipo en su entrada. Las jugadoras, impactadas, no podían creer lo que estaban viviendo. Más de una confesó después que sentía ganas de bajarse del autobús y animar con la gente, mientras el vehículo avanzaba entre golpes en los cristales y una marea azulgrana difícil de describir.

Aquella imagen se repitió semanas después en las semifinales ante el Wolfsburgo y en otros grandes partidos, incluso en algún Clásico en Montjuïc. Desde entonces, se ha convertido en un símbolo del crecimiento del Barça y de la conexión con su afición.

Un impulso hacia la final

El contexto no puede ser más exigente. Tras el 1-1 en Múnich, el Barça se juega el billete a una nueva final de la Champions en casa, arropado por un estadio que ya supera las 45.000 entradas vendidas. Las propias jugadoras han insistido en los últimos días en la importancia del apoyo del público en un partido de este calibre.

Y la afición ha recogido el guante. El domingo, mucho antes de que ruede el balón, el Camp Nou ya empezará a jugar