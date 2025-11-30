¡Grave lesión de Aitana Bonmatí!

Aitana Bonmatí vuelve a Barcelona tras haberse lesionado con la selección española, que está preparando la final de la UEFA Nations League. La RFEF lo ha hecho público a través de un comunicado. La jugadora, de esta manera, causa baja en la concentración del equipo de Sonia Bermúdez, que este martes jugará en Alemania la ida de la final ante el combinado germano.

A falta de que se someta a más pruebas médicas en la Ciudad Condal, la futbolista podría estar unos dos meses de baja. Este es el comunicado de la RFEF: "Aitana Bonmatí terminaba la sesión matinal en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con dolor tras un mal apoyo en una acción fortuita. Tras las pruebas realizadas por los servicios médicos de la Real Federación Española de Fútbol en la jornada de este domingo, 30 de noviembre, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo. La jugadora natural de Ribas volverá a la ciudad condal y a la disciplina de su club para comenzar su periodo de recuperación".