Granada - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Liga F

El FC Barcelona afronta este domingo en Los Cármenes el último compromiso liguero antes del primer parón de selecciones del año, con la intención de mantener su ventaja al frente de la Liga F y prolongar las buenas sensaciones de las últimas semanas. El duelo llega además tras dos semanas limpias de competición europea, un respiro en el calendario que el equipo azulgrana no tenía desde Navidad al haber evitado el ‘playoff’ de Champions como líder de la primera fase.

El escenario no será sencillo. El Granada atraviesa el mejor momento de su historia en la máxima categoría: encadena seis jornadas sin perder —cinco triunfos y un empate— y se ha consolidado en la séptima plaza con 29 puntos. El conjunto de Irene Ferreras llega reforzado tras enlazar victorias ante Espanyol, DUX Logroño, Alhama, Eibar y Levante, además de un empate de mérito frente al Atlético.

Pere Romeu advirtió del crecimiento del rival y recordó la exigencia del precedente de la primera vuelta. “Ellas llegan con buena dinámica de resultados y juego. Allí nos vinieron a defender muy abajo y nos costó; marcamos pasado el minuto 50 con un remate de Pina”, explicó. El técnico subrayó además el peligro nazarí en transición: “Es un equipo capaz de superar presiones altas y lanzar contraataques, especialmente por su sector derecho, donde tiene mucha calidad y buenas rematadoras”.

El Barça viajará con ausencias relevantes. Irene Paredes no estará por motivos personales, mientras que continúan de baja Aleixandri, Aitana Bonmatí, Cata Coll y Mapi León. La central aragonesa, no obstante, dio un pequeño paso adelante esta semana. “El tratamiento conservador ha mejorado algo el tobillo esta semana, pero aún estamos pendientes de su evolución”, señaló Romeu.

Pese a ello, el técnico mantiene la confianza en la profundidad de la plantilla y en el buen momento colectivo. El objetivo en Granada es claro: cerrar el tramo previo al parón con otra victoria que refuerce el liderato y confirme la estabilidad competitiva antes de encarar el decisivo tramo de la temporada, con la Champions y el clásico europeo ante el Real Madrid en el Spotify Camp Nou ya en el horizonte

Horario y dónde ver el Granada - Barcelona

El encuentro entre el Granada y el FC Barcelona, correspondiente a la 21ª jornada de la Liga F, se disputará este sábado, 21 de febrero, a las 18.15h en Los Cármenes. El partido podrá verse por televisión en DAZN.

Alineaciones probables

Granada: Hirao; Muñoz, Jujuba, Alba Pérez, Clara Rodríguez; Kojima, Requena, Mingueza; Laura Pérez, Keefe, Andrea Gómez

FC Barcelona: Gemma Font; Ona Batlle, Aïcha, Adriana Ranera, Carla Julià; Patri, Serrajordi, Kika; Graham, Pajor, Salma