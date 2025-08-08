Graham Hansen está de vuelta

El Barça sigue trabajando en la preparación del próximo curso. En este sentido, las internacionales se van incorporando progresivamente a los entrenamientos según la fecha en la que quedaron eliminadas en la Eurocopa y Caroline Graham Hansen ha sido la última en volver.

La noruega cayó en los cuartos de final contra Italia por 1 gol a 2 y, tras disfrutar de tres semanas de vacaciones, este jueves volvió de vacaciones para empezar a ejercitarse de nuevo junto con sus compañeras.

Sin ir más lejos, el pasado 4 de agosto fue el retorno de Esmee Brugts y Ewa Pajor, quienes quedaron eliminadas con sus respectivas selecciones en la fase de grupos. Pasó lo mismo con Kika Nazareth, aunque la portuguesa regresó el primer día del mes.

Retorn de Graham ✅

Entrenament de dijous ✅ pic.twitter.com/ceicO0bFWh — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 7, 2025

Por eso, de momento, Pere Romeu ya puede contar con Mapi León, Marta Torrejón, Brugts, Pajor, Kika, Gemma Font y Lucía Corrales, así como Txell Font, Emilka Szimczak, Aïcha Cámara y Clara Serrajordi.

La siguiente futbolista en volver será la suiza Sydney Schertenleib, quien también cayó en los octavos del campeonato europeo contra España con un 0 a 2, dos días después de la derrota de Noruega. Por otro lado, las internacionales españolas se sumarán a sus compañeras después de la final de la Copa Catalunya del próximo 16 de agosto.

El último reconocimiento de Graham Hansen

La '10' del Barça es una de las mejores jugadoras del mundo, aunque no siempre ha sido valorada como tal en las ceremonias de premios. No obstante, este jueves se anunció que la extremo había sido seleccionada como una de las 30 candidatas para hacerse con el Balón de Oro en la gala que se celebrará el próximo 22 de septiembre en París.

Esta es su segunda nominación y es que esta pasada temporada ha vuelto a mostrar su mejor nivel. Graham Hansen ha sido un dolor de cabeza para sus rivales en todos los enfrentamientos. En todas las competiciones como azulgrana, la delantera ha anotado 16 tantos en 37 partidos, una cifra que está lejos de los 32 goles que anotó el año pasado, pero que sigue siendo su segundo mejor registro goleador desde que llegó al Barça.