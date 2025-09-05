Graham Hansen y Serrajordi, bajas contra el Athletic Club

Malas noticias para el Barça. Pere Romeu no podrá contar con Caroline Graham Hansen ni Clara Serrajordi para el partido de la segunda jornada de Liga F contra el Athletic Club. Ambas jugadoras disputaron los 90 minutos en el encuentro del pasado sábado contra el Alhama.

En este sentido, según apuntan desde 'Catalunya Ràdio', tanto la noruega como la catalana no se han podido entrenar este viernes con el resto de sus compañeras debido a que arrastran unas pequeñas molestias físicas.

De esta forma, ambas jugadoras descansarán contra el conjunto vasco para recuperarse cuanto antes para poder ayudar al equipo a afrontar una temporada que será muy larga. Aparte de los partidos de Liga que ya se están disputando, en octubre también arrancará una nueva edición de la Women's Champions League, por lo que Romeu necesitará a todas sus jugadoras preparadas para entonces.

Clara Serrajordi

No poder contar con Graham Hansen para un partido siempre es importante, puesto que la extremo es titularísima en el conjunto azulgrana y una de las mejores jugadoras del mundo. Por otro lado, la explosión de Serrajordi ha sido una de las mejores noticias del verano.

La centrocampista ya tuvo minutos en los amistosos de pretemporada de la campaña anterior, algo que se ha vuelto a repetir durante la gira en México, donde pudo demostrar que está lista para cuando Pere Romeu la necesite. Sin ir más lejos, en el encuentro contra el Alhama la catalana de 17 años saltó al césped como titular y pudo disputar los 90 minutos de partido junto a sus compañeras.