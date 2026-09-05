Graham Hansen pone el turbo y el Barça suma otra goleada

No marcó pero la MVP del partido fue Caroline Graham Hansen. La noruega desequilibró como y cuando quiso el sistema defensivo del Sevilla. Caro no marcó pero participó en tres goles y fue la jugadora más indetectable para el equipo andaluz.

Alexia ya no está, Aitana todavía no está para jugar y Patri no fue titular. El centro del campo novedoso formado por Sidney, Vicky y Claudia Pina no tuvo problemas para imponerse a un Sevilla que intentó descansar más con balón de lo que suelen intentar los rivales del Barça.

El planteamiento local quedó muy tocado con el tempranero gol de Brugts. La neerlandesa fue la autora del tanto pero el mérito de la acción fue en gran parte de Graham Hansen.

La extremo derecho del Barça se inventó una jugada llena de velocidad y habilidad que acabó con un centro preciso que remató a placer la '22' blaugrana.

Este gol no varió la idea del conjunto de David Losada que resistió de manera heroica hasta los últimos segundos del primer período.

El 0-2 llevó el sello de Claudia Pina pero fue producto de una nueva genialidad de Caroline.

Claudia Pina anotó un gol contra su ex equipo / FCB

Un cambio de ritmo salvaje de la mejor jugadora del Barça acabó con un remate de Pina que no pudo atajar Sullastres. La exportera blaugrana no tuvo tiempo para rehacerse ya que a continuación marcó Torrejón.

Córner que saca Graham Hansen, peina Pajor y Torrejón no perdona.

La segunda mitad fue un trámite con un paréntesis de lujo en forma de golazo de Vicky López. La madrileña definió el resultado con un control mágico y un remate posterior brutal.

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En el tramo final del encuentro destacó el debut de Martina González y los minutos de calidad de Elena Vizuete. Esta centrocampista zurda de 16 años apunta a ser una jugadora que puede marcar una época en el Barça.