Graham Hansen: "No sé si algún día seré lo suficientemente popular como para ganar el Balón de Oro”

Caroline Graham Hansen no es la "típica futbolista". Le encanta la literatura, la poesía, el ajedrez y la astrología. Sus playlists no están repletas de reggaetón, sino que se maravilla con la voz de Andrea Bocelli. Rara vez se expone en redes sociales "lo que me interesa es jugar al fútbol y aspirar a títulos. Creo que llevo seis años jugando a muy buen nivel en el Barça". En Barcelona saben su incidencia en el campo y el nivel de la jugadora pero su personalidad introvertida y su por preferencia por mantenerse alejada de los focos la ha convertido a lo largo de los años en la gran ausencia de las listas de nominaciones y premios internacionales. La delantera noruega ha conseguido con la camiseta azulgrana 3 Champions, 5 ligas, 5 Supercopas de España y 4 Copas de la Reina. La temporada pasada hizo 33 goles y dio 28 asistencias siendo una de las jugadoras más importantes del conjunto culé lo que le valió, al fin, la primera nominación para el Balón de Oro. "Fue genial formar parte de ello, estar en el mejor equipo del año junto a Aitana (Bonmati), Salma (Paralluelo), Alexia (Putellas) y Patricia (Guijarro). Intenté disfrutar cada momento. No sé si algún día seré lo suficientemente popular como para ganarlo”.

Aitana Bonmatí, Graham Hansen y Salma Paralluelo, un podio histórico del Balón de Oro / Javier Ferrándiz

Mala suerte con las lesiones

Lo cierto es que Graham Hansen siempre ha destacado en los equipos que ha jugado, pero la mala suerte con las lesiones la ha borrado del mapa en momentos clave, en la que los focos están sobre las jugadoras. Por lesión se perdió el mundial de Canadá, y en su etapa en Alemania, tampoco pudo dar lo mejor de sí en los partidos más trascendentales. “Viví un período oscuro en 2018, cuando perdí mi segunda final de la Liga de Campeones con el Wolfsburgo (contra el Lyon, 1-4 en la mañana). Nunca estuve a mi mejor nivel en los partidos importantes: me lesioné en mi primera final (en 2016)". Fue especialmente dolorosa la final de 2018, en la que el Wolfsburgo cayó en la prórroga y con muchos problemas físicos, entre ellos el de la propia Hansen. "Me pregunté: ¿Vale la pena seguir luchando y volver de una lesión para volver a perder cuando más importa? Después de la final, mi familia me dijo: “No tomes una decisión importante ahora”. Así que decidí dejar pasar las vacaciones de verano para ver si la motivación seguía ahí. Hablé bastante con mi amigo Mats Moller Daehli, que jugó en la Bundesliga y también sufrió varias lesiones". Finalmente quiso seguir intentándolo. "Sólo necesitaba que mi suerte cambiara porque estaba haciendo las cosas bien”.

La suerte de Caroline cambió tras pisar Barcelona.

El fichaje de la noruega, procedente del segundo mejor equipo de Europa, al FC Barcelona se hizo oficial el 20 de mayo de 2019. "Firmé oficialmente en mayo de 2019, pero en realidad acepté en febrero, antes incluso de que llegaran a la final de la Liga de Campeones". La primera final europea del Barça en la que se perdió por 4-1 ante el Olympique de Lyon en Budapest "fue una confirmación de que había tomado la decisión correcta". "Fue muy motivador llegar a este nuevo entorno, con grandes jugadores con ganas de triunfar, dentro de un club histórico. Para mí era como una mina de oro del fútbol femenino que aún no había sido descubierta. Sabía que había talento en este equipo, lo único que faltaba era consistencia en el desempeño. Durante mi primer entrenamiento tuve que pellizcarme para creer lo fuertes que eran mis nuevas compañeras”.

Actualmente Caroline está cumpliendo un sueño, el de jugar con la camiseta que admiraba desde pequeña. "Me gustaba Rivaldo. Mi padre fue a Barcelona con amigos a jugar golf y ver un partido del Barça y nos trajo a mi hermano y a mí una camiseta para cada uno, con el nombre del que entonces era la gran estrella del Barça. Lucir su camiseta me emocionó. Admiré los gestos increíbles que realizó, su fútbol espectacular. Siempre me ha encantado el número 10 y ahora llevarlo con el Barça es un orgullo enorme. Más aún cuando sabemos que Messi marcó la historia del club con este dorsal."

Caroline Graham Hansen de pequeña con la camiseta del Barça / SPORT

Su infancia estuvo rodeada de deporte. “Mi padre jugaba al fútbol y al bandy (antepasado del hockey sobre hielo), un deporte típico de los países nórdicos. Mi madre representaba a Noruega en competiciones internacionales. También practicó natación. Mi hermano es futbolista de la cuarta división noruega. Hablamos de nuestros partidos, nos motivamos unos a otros”. De pequeña tuvo que luchar por jugar al futbol rodeada de niños, en un entorno poco acostumbrado a ver a niñas compartiendo vestuarios con chicos y menos si les quitaban minutos. "Cuando tenía 9 o 10 años veía regatear a Neymar y Messi en YouTube e intentaba imitarlos fuera de mi casa. Me preguntaron si soy de Sudamérica -bromea- pero no, ¡nací en Noruega!". "Me encantan los jugadores que juegan con sencillez y hacen que el juego fluya y eso es lo que me esfuerzo por hacer en el campo". "El oponente cree que sabe lo que voy a hacer, pero al final siempre encuentro una manera de crear peligro, de escapar con el balón".

Esta temporada la delantera noruega suma 9 goles y 7 asistencias, es la segunda máxima anotadora del equipo y una pieza clave en el equipo de Pere Romeu, que ya suma se ha hecho con la Supercopa de España y sueña con repetir el pleno de títulos. Y, ¿por qué no?, de nuevo, podio en las nominadas para el balón de Oro.