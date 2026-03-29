Graham: "Si alguien dice que el Madrid está más cerca... salta al césped y enséñalo"

Caroline Graham Hansen volvió a ser protagonista en otro clásico para el Barça, esta vez como titular y con una actuación determinante en Valdebebas. Después de que Pere Romeu la reservara en la ida de los cuartos de final de la Champions, apostando por Vicky López en su posición para reforzar el centro del campo y guardarse su profundidad para la segunda parte —donde asistió a la propia Vicky—, la noruega respondió de nuevo con impacto. En Liga, partiendo de inicio, firmó una gran asistencia a Alexia Putellas en el segundo gol que dejó el partido sentenciado.

Pero más allá del rendimiento sobre el césped, Graham dejó un mensaje claro sobre uno de los discursos que rodean a estos clásicos: “Nos motiva muchísimo que digan que hay menos distancia. Si alguien piensa que están más cerca… bueno, salta al césped y enséñalo. Nosotras vamos a enseñar lo contrario”. Una idea que, lejos de incomodar al vestuario, lo refuerza: “Es algo que nos da ese extra de motivación que a veces necesitas cuando juegas contra el Madrid”.

La noruega insistió en que esa ambición es constante en el equipo: “Siempre hay motivación contra el Madrid, pero es evidente que escuchar estas cosas nos da un plus”. Y volvió a poner en valor la fortaleza colectiva: “Sabemos la calidad que tenemos en el vestuario y en el campo. Si hacemos lo que nos propone el staff, tenemos muy buenas oportunidades de ganar. Creemos en cada una y en nosotras como equipo. Eso te da calma para sacar tu mejor versión”.

Sobre esta serie de clásicos en apenas unos días, Graham reconoció lo inusual del contexto: “Es raro enfrentarte tres veces seguidas al mismo equipo con todo en juego, pero de momento dos de tres… y a seguir”. Una dinámica que el Barça está resolviendo con autoridad. También tuvo palabras para Alexia Putellas, a la que asistió en el 0-2: “Espero que se quede muchos años. Con la calidad que tiene nos ayuda muchísimo dentro del campo, pero también por cómo es como persona y como capitana. Es muy importante para el club”.

Con la mirada ya puesta en el próximo reto, la noruega rebajó la euforia con naturalidad: “Primero a casa, a comer y descansar. Y cuando llegue el día, llegará. Tanto nosotras como la afición tenemos muchas ganas de volver”. El jueves, en el Spotify Camp Nou, el Barça buscará rematar la eliminatoria y sellar el pase a semifinales de la Champions