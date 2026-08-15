Graham: "Podemos estar contentas por cómo hemos rendido, veteranas y jóvenes"

Caroline Graham Hansen quiso poner en valor el rendimiento del Barça en su segundo amistoso de la pretemporada, un encuentro que acabó con empate ante el Manchester City (2-2) después de una primera parte brillante del conjunto azulgrana.

"Creo que en la primera parte hemos hecho las cosas muy bien. En la segunda han salido las cosas diferentes, pero hemos aguantado bien", explicó la noruega, que recordó que todavía se trata de pretemporada y que los cambios forman parte del proceso de preparación. Graham también quiso destacar el papel de las jóvenes que tuvieron minutos en el tramo final del encuentro. "La gente que ha entrado, que tienen casi todas 15 años, lo han hecho muy bien. Han entrado bien en el partido", señaló.

"Es pretemporada, es para aprender y ajustar cosas. Tenemos que ir a casa y ver qué podemos hacer mejor", añadió, "pero por cómo hemos rendido todas, las veteranas y las jóvenes, podemos estar contentas".

Pere Romeu: "Las cosas que hemos preparado nos han salido bastante bien"

Pere Romeu coincidió con la lectura de Graham y destacó especialmente los primeros 45 minutos del equipo. "Creo que hemos hecho una muy buena primera parte. Nos hemos puesto 0-2 por delante y hemos tenido ocasiones para materializar el partido", explicó. El técnico consideró que el equipo consiguió trasladar al terreno de juego buena parte del trabajo realizado durante la semana. "Las cosas que hemos preparado y entrenado han salido bastante bien ante un rival muy exigente", afirmó.

El entrenador también valoró el crecimiento de las jóvenes durante una pretemporada que ha servido para integrar a las futbolistas que están dando sus primeros pasos con el primer equipo. "Ha sido una pretemporada muy buena a nivel de integración de las jugadoras jóvenes y de acondicionar a las que están acostumbradas al tipo de entrenamiento que hacemos aquí", explicó. En este sentido, destacó especialmente el stage realizado en Andorra, donde el equipo pudo trabajar con tranquilidad y acumular sesiones de campo y gimnasio. Ahora solo queda un último test antes del inicio de la competición.

Martina: "Tenemos un grupo muy divertido y unido"

Martina Fernández también hizo una valoración positiva del encuentro ante el City. "Creo que hemos estado bien, hemos hecho un buen fútbol, hemos estado bien defensivamente, ha habido minutos para todo el mundo y estamos muy contentas", señaló la central, que volvió a jugar de lateral por necesidad. "Estoy muy contenta con el equipo. Tenemos un grupo muy divertido y unido, y eso hace que el juego sea más fácil dentro del campo", explicó.

El siguiente paso será el Gamper, que supondrá la presentación del equipo ante su afición y el último partido de preparación antes del inicio de la temporada. "Es una fiesta. Espero el Johan lleno, animamos a todo el mundo a que venga. Será la presentación y será divertido y chulo. Espero que la afición responda", apuntó.