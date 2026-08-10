Gerard Piqué visita el último entreno del Barça en Andorra

El Barça ha puesto este lunes punto final a su concentración de pretemporada en Andorra después de cinco días de trabajo. Y el último entrenamiento dejó una imagen especialmente llamativa: Gerard Piqué coincidió con la expedición azulgrana en el Estadi Comunal Joan Samarra y aprovechó para saludar a varios integrantes del equipo.

El exdefensa del Barça y actual propietario del FC Andorra se acercó durante la sesión y mantuvo unos minutos de conversación con Pere Romeu y con algunas de las futbolistas azulgranas. Entre ellas estuvo Aitana Bonmatí, con quien Piqué también pudo charlar durante su visita.

La coincidencia se produjo en una jornada especial para el Barça, que cerraba su estancia en el Principado antes de regresar a Barcelona. El conjunto blaugrana ha utilizado estos cinco días para avanzar en la preparación del nuevo curso y comenzar a integrar a las nuevas incorporaciones.

Piqué, anfitrión de excepción

La presencia del exfutbolista tiene además un vínculo evidente con el lugar elegido por el Barça para realizar su concentración. Piqué es actualmente el propietario del FC Andorra, club con el que las azulgranas coincidieron en las instalaciones durante esta última jornada. El catalán acudió vestido con ropa deportiva del conjunto andorrano y aprovechó el encuentro para saludar al técnico azulgrana y a las jugadoras.

Una visita breve, pero que dejó una de las imágenes más curiosas del último día de trabajo del equipo de Pere Romeu. No es, además, la primera visita ilustre que recibe el Barça femenino durante su estancia en Andorra. Hace unos días también se dejó ver Eder Sarabia, antiguo ayudante de Quique Setién durante su etapa en el Barça y exentrenador del propio Andorra.

De vuelta a Barcelona

Con el entrenamiento de este lunes ya completado, el Barça femenino puso rumbo de vuelta a Barcelona. La plantilla continuará este martes con el trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde terminará de preparar su primer compromiso de la pretemporada.

El estreno llegará este miércoles ante el Montpellier, en el Estadi Johan Cruyff, a partir de las 19.00 horas. Será la primera oportunidad para comprobar sobre el césped los avances realizados durante estas primeras semanas de preparación y para que las nuevas incorporaciones comiencen a coger minutos con la camiseta azulgrana.

La visita de Piqué puso así el punto anecdótico a un 'stage' que ya queda atrás. El Barça abandona Andorra con el trabajo de los últimos cinco días completado y con la mirada puesta ya en su primera prueba de la pretemporada.