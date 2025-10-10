Gemma Font renueva con el FC Barcelona hasta 2027

Hoy al mediodía Gemma Font, portera del primer equipo del FC Barcelona Femenino desde la temporada 2018-19, ha firmado su renovación de contrato, anunciada el 28 de julio. Ha estampado su firma en las oficinas del club acompañada del presidente Joan Laporta, el directivo responsable del femenino Xavier Puig y el director deportivo Marc Vivés.

La jugadora nacida en Tagamanent ha afirmado estar "muy contenta y orgullosa" y sentirse una privilegiada por "poder alargar dos años más pese a llevar desde el 2011 en Can Barça". Explica que el Barça en su vida va más allá del fútbol, pues lo considera "su casa y también su familia", ya que por el club han pasado su hermana Txell Font, portera del filial del FC Barcelona Femenino e incluso su padre. Curiosamente, los tres integrantes de la familia Font han dedicado o dedican su carrera a estar bajo palos como guardametas. Sobre su hermana ha declarado a los medios del club que "es un privilegio compartir equipo con ella".

Pese a ser la portera suplente, se muestra contenta por haber podido sumar su primera titularidad esta temporada ante el Espanyol el pasado 27 de septiembre, aunque se muestra consciente de que su objetivo debe ser "mejorar por mí misma, entrenar cada día al máximo y a nivel de equipo seguir mejorando y tratar de ganar todo".

Gemma Font demuestra en estas declaraciones, una vez más, ser una jugadora de equipo que asume su papel ante el gran nivel de Cata Coll.

Su trayectoria como culé

La catalana, que llegó a las categorías inferiores en 2014 y debutó con el primer equipo hace ya siete temporadas, cuenta con un gran número de títulos como zaguera culé: 5 ligas, 3 UEFA Women's Champions League, 4 Copas de la Reina y 4 Supercopas de España, pese a que, como ella mismo ha afirmado, busca aumentar el palmarés y tratar de ganar los 4 títulos en juego esta temporada.