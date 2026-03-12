Gemma Amat: “No podemos permitir que el Barça sea la cantera de la liga inglesa”

El Barça femenino afronta las elecciones a la presidencia del club en uno de los momentos más exitosos de su historia reciente. Sin embargo, desde la candidatura de Víctor Font consideran que ese éxito deportivo no debe ocultar algunos retos estructurales que el club tendrá que afrontar en los próximos años.

Así lo explica Gemma Amat, miembro de la candidatura de Víctor Font y una de las personas elegidas por su equipo para explicar su visión sobre el fútbol femenino, aunque todavía no está definido quién lideraría esta área en caso de que ganen las elecciones.

“El Barça femenino ha conseguido un éxito brutal y es un activo que el club debe aprovechar”, explica Amat en conversación con SPORT. Para la integrante de la candidatura, ese crecimiento debe traducirse también en cambios estructurales dentro del club. “No se trata solo de felicitar a las jugadoras o de poner en valor lo que han conseguido. Tiene que convertirse en una apuesta estratégica dentro del Barça”.

Evitar la fuga de talento

Uno de los riesgos que detecta la candidatura es el crecimiento del mercado internacional del fútbol femenino, especialmente en ligas como la inglesa. “No podemos permitir que el Barça acabe siendo la cantera de la liga inglesa”, advierte Amat. El objetivo, explica, debe ser garantizar que las mejores jugadoras puedan seguir desarrollando su carrera en el club azulgrana.

“Tenemos que encontrar los recursos para retener a nuestras jugadoras y evitar que se marchen porque otros clubes pueden ofrecer mejores condiciones”, señala. En este sentido, apunta que en los últimos años algunas “futbolistas importantes han salido del club, como Lucy Bronze, Keira Walsh o Mariona Caldentey. No puede ser que Mariona le haya ganado al Barça una Champions con otra camiseta”, añade.

Según Amat, la cuestión económica será clave para evitar nuevas salidas. La integrante de la candidatura considera que "muchas jugadoras querrían seguir en el Barça si el club puede ofrecerles condiciones competitivas". Además, asegura que han detectado “síntomas” de que "algunas futbolistas que terminan contrato en los próximos años podrían plantearse salir si no reciben propuestas adecuadas”. Para la candidatura de Font, estas situaciones deben servir como señal de alerta. “Son cosas que tenemos que analizar para evitar que se repitan en el futuro”.

Más autonomía económica

Una de las ideas que plantea la candidatura es dotar al fútbol femenino de mayor autonomía dentro del club, especialmente a nivel económico. Amat considera que uno de los problemas actuales es que el presupuesto del femenino queda condicionado por la situación global del club. “Si el presupuesto está ligado al del fútbol masculino, siempre existe el riesgo de que las prioridades acaben siendo renovar contratos o fichar jugadores en el masculino antes que en el femenino”, explica.

La candidatura plantea reforzar los recursos del equipo y desarrollar nuevas vías de ingresos vinculadas al crecimiento del fútbol femenino, desde el ámbito comercial hasta el digital y audiovisual.

No obstante, el margen de maniobra económico del club también está condicionado por las normas de control financiero. El límite salarial que establece LaLiga se calcula de forma global para todo el club y el fair play del primer equipo masculino impacta directamente en el conjunto de las secciones. En este sentido, Amat reconoce que muchas de las decisiones concretas dependerán del análisis interno que puedan realizar si llegan al gobierno del club. “Desde fuera tenemos información, pero no la misma que quienes han estado dentro de los órganos de gobierno”, explica. “El primer paso será sentarnos y entender exactamente qué está pasando”.

La Masia como base

Para Amat, la Masia debe seguir siendo uno de los pilares del proyecto deportivo del Barça femenino. “Es una de las cosas más importantes que tiene el club”, afirma. Además, recuerda el vínculo personal que tiene con la historia de la residencia azulgrana. “Mi padre fue uno de los fundadores de la Masia y sé muy bien lo que representa”.

La candidatura promete reforzar la inversión en formación para seguir desarrollando talento desde edades tempranas. “Queremos doblar el presupuesto destinado a la Masia para garantizar que las jugadoras que empiezan desde pequeñas puedan llegar al primer equipo”.

Gemma Amat y Maria Teresa Andreu, de la candidatura de Víctor Font / Maria Tikas

Más deporte femenino

Más allá del fútbol, el proyecto de la candidatura de Víctor Font pasa por ampliar la presencia del deporte femenino dentro del Barça. El objetivo es que el club se convierta en una referencia internacional en el impulso del deporte femenino. “El Barça es un club polideportivo y queremos que el éxito del fútbol femenino propicie que también haya equipos femeninos en otros deportes donde actualmente solo existen secciones masculinas”, explica Amat.

Según defiende, este crecimiento también debería reflejarse a nivel social e institucional. "Actualmente, alrededor del 27% de la masa social del Barça son mujeres", un dato que consideran que debería "tener mayor presencia dentro de la estructura del club. El máximo histórico de mujeres en la directiva son dos, nosotros seríamos cuatro".

El papel del Camp Nou

Otro de los debates abiertos en los últimos años ha sido el papel del Camp Nou en el crecimiento del fútbol femenino. Amat considera que el estadio debe formar parte del desarrollo del proyecto, especialmente en partidos de mayor relevancia.

No obstante, reconoce que la situación actual del Espai Barça dificulta planificaciones concretas. “Primero hay que hacer un estudio de ocupación. Todavía hay muchas incógnitas sobre cuándo estará completamente operativo el estadio y cómo se organizarán los espacios para los socios”, explica. Aun así, cree que el Camp Nou puede jugar un papel importante en la visibilidad del equipo. “Sería muy positivo que el femenino pudiera disputar allí algunos partidos importantes”.

Entre las medidas que plantea la candidatura también está “mejorar las opciones de desplazamiento de la afición”, especialmente para las grandes citas.

La estructura

La candidatura de Font no da nombres sobre la futura estructura del área femenina y defienden que se explicará a partir del día 15, en caso de ganar las elecciones, aunque no descartan mantener parte del proyecto actual si consideran que está funcionando correctamente. “Si hay profesionales que están haciendo bien su trabajo, continuarán”, asegura Amat. Sin embargo, insiste en que el primer paso será realizar un diagnóstico completo de la situación interna del proyecto.

Al final de la conversación se suma también Maria Teresa Andreu, pionera del fútbol femenino en el Barça y vinculada históricamente al desarrollo de esta sección dentro del club, quien respalda la necesidad de seguir impulsando el crecimiento del deporte femenino dentro de la entidad. “El Barça femenino está en un momento extraordinario, pero hay que cuidarlo para que ese éxito sea sostenible en el tiempo”, concluye Amat.