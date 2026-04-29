Más futuro para el Barça: Rosalía (2029) y Daniela (2028), renovadas

El FC Barcelona continúa apuntalando el futuro desde la base. El club azulgrana ha anunciado este miércoles las renovaciones de Rosalía y Daniela Martínez, dos de las jugadoras con mayor proyección del fútbol formativo, que seguirán vinculadas hasta 2029 y 2028, respectivamente.

El acto de firma contó con la presencia de Marc Vivés, director deportivo del fútbol femenino, y Jordi Ventura, coordinador del fútbol formativo, en una nueva muestra del peso que la cantera tiene dentro del proyecto.

Rosalía, irrupción y personalidad

Rosalía Domínguez, incorporada en la temporada 2024-25, ha dado pasos firmes en muy poco tiempo. La centrocampista ofensiva ya ha debutado con el primer equipo, y lo hizo además como titular en un escenario de máxima exigencia: el derbi ante el Espanyol que certificó el título de Liga F.

“Es un orgullo para mí y mi familia poder seguir en el mejor club del mundo. Estoy muy feliz de poder continuar con mi formación aquí y espero poder devolver la confianza”, explicó la sevillana a los medios del club. Sobre su estreno con el primer equipo, no escondió los nervios: “Estaba muy nerviosa por mi debut, pero mis compañeras me tranquilizaron y todo salió bastante bien”.

Daniela, crecimiento desde la defensa

Por su parte, Daniela Martínez, central zurda llegada en la temporada 2022-23, amplía su contrato hasta 2028. Su progresión constante la ha consolidado como una de las piezas importantes del filial. “Para toda niña que está aquí es un sueño poder renovar. Estoy muy agradecida al staff, a mis compañeras y a mi familia por el apoyo y la ayuda que me han prestado”, aseguró.

Ambiciosa, la defensa tiene claro su camino: “Seguir creciendo como futbolista y como persona y ojalá poder jugar en el primer equipo y ganar el máximo de títulos posibles”. En cuanto a referentes, mira hacia dentro: “Me fijo en las jugadoras que juegan en mi posición, que son las mejores del mundo como Mapi, Torre, Irene o Laia, y también en Alexia por todo lo que hace por el fútbol femenino; para mí es una inspiración”.

Más allá de los nombres propios, el mensaje vuelve a ser claro. El Barça no solo renueva talento: lo visibiliza y lo sitúa en el centro del relato. Tras los anuncios de Llorella y Alabart, el club refuerza una línea continuista tanto en la estrategia deportiva como en la comunicación. La Masia no es solo futuro: es presente