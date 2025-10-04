El futuro del Barça brilla y golea en Ipurúa antes del estreno en la Champions

Al Barça ya no le hace falta mirar al futuro: el futuro ya juega, corre y marca goles. En Ipurúa, el último test antes de la Champions fue una declaración de juventud y ambición. Las azulgranas vencieron 0-4 con el sello de las más jóvenes, esas que han crecido soñando con estar ahí y ahora ya marcan la diferencia. Vicky López volvió a brillar con luz propia, Clara Serrajordi estrenó su cuenta goleadora con el primer equipo y Salma Paralluelo confirmó que puede reinventarse. Solo una monumental Eunate Astralaga impidió que la fiesta fuera aún mayor.

Mientras las veteranas descansaban con la mirada puesta en el Bayern, Pere Romeu dio paso a la cantera y a las nuevas ideas. Apostó por rotaciones valientes: sin Aitana, Patri, Paredes ni Aleixandri, el once azulgrana se llenó de frescura. En él volvieron Serrajordi y Sydney y se estrenó Salma como carrilera zurda. Un experimento que el técnico había anunciado y probado y que en Ipurúa tuvo su examen más serio. La aragonesa, con potencia y recorrido, respondió con nota: generó peligro, defendió y cerró el marcador en el añadido.

Bajo el mando de Alexia y la energía de las jóvenes, el Barça dominó con el 81% de la posesión en la primera mitad. El Eibar, replegado y solidario, resistió hasta que apareció Serrajordi. Recibió un pase de Sydney en la frontal, controló y golpeó con la zurda para anotar su primer gol con el primer equipo. La centrocampista de 17 años lo celebró con la misma calma con la que juega pero con la ilusión de las primeras veces, sabiendo que forma parte de algo más grande: una generación que empuja y convence.

Tras el descanso, el talento tomó velocidad. Vicky López, MVP del partido, amplió la ventaja tras una gran asistencia de Alexia y una jugada propia aún mejor: control, cambio de ritmo y un disparo seco cruzado. Pura naturalidad, pura calidad. Romeu siguió moviendo piezas y regresó Kika, que sumó minutos después de dos semanas de trabajo individual. El tercer tanto llevó la firma de Graham, que con un disparo desde el vértice, la opción más difícil de todas las que tenía pero que es marca de la casa, recordó que la jerarquía sigue ahí, conviviendo con la frescura de las jóvenes.

Vicky López celebra con Alexia su gol en Ipurúa / Javi Colmenero (EFE)

Último tramo, misma dinámica: el Eibar quiso rebelarse y Carmen Álvarez rozó el gol, pero Cata Coll —otra joven que ya es referente— se estiró para salvar. En la otra área, Eunate siguió evitando una goleada mayor, con paradas a Pajor y Aitana, hasta que, en el minuto 97, Salma cazó un rechace tras un primer intento de Torrejón y marcó el cuarto. El Barça cierra su ensayo con la certeza de que el relevo está garantizado. Serrajordi, Vicky, Sydney, Aïcha, Salma… nombres que ya no son promesas, sino realidades. Y mientras el equipo prepara su debut europeo ante el Bayern, queda claro que este ciclo no solo continúa: se renueva, rejuvenece e ilusiona