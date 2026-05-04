El futuro de Alexia, abierto: no hay decisión tomada

Alexia Putellas volvió a emocionar al barcelonismo en una tarde mágica del Spotify Camp Nou. Su doblete ante el Bayern, su liderazgo y, sobre todo, su reacción en el momento del cambio —entre lágrimas y ovacionada por todo el estadio— reabrieron inevitablemente el debate sobre su futuro. Las imágenes, en un contexto en el que su continuidad genera incertidumbre, provocaron múltiples interpretaciones. De hecho, Jordi Basté aseguró este lunes en 'El món a RAC1' que Alexia tiene decidido irse. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, la decisión no está tomada.

La propia Alexia explicó tras el partido, en Disney +, el origen de esa emoción: “Como para no emocionarme… otro Camp Nou lleno. Ha sido una semana en la que lo he pasado un poco mal. Al ver el cambio me han salido las emociones que llevaba aguantando. No es malo mostrarlas”. Y añadió en TV3: “Es un hecho histórico, un momento mágico. Me siento súper querida… es emoción de tanto amor, de conseguir un objetivo que teníamos desde hace mucho tiempo y felicidad”.

La capitana, muy autoexigente, no había quedado satisfecha con el partido de ida en Múnich. La vuelta fue también una respuesta personal. Su actuación, con doblete incluido, y el contexto de una noche histórica actuaron como una liberación emocional tras días de tensión acumulada.

Un escenario abierto

Para entender la situación hay que remontarse al pasado verano. Alexia firmó su última renovación (2024) en formato 2+1, hasta 2026 con un año opcional sujeto a condiciones asumibles. En la última semana de mercado recibió una oferta muy potente del PSG, pero decidió continuar tras hablar con el club.

Ambas partes acordaron entonces emplazarse a final de temporada para valorar el siguiente paso. Ese escenario sigue vigente tras una campaña brillante de la capitana, favorita para llevarse el Balón de Oro. Según fuentes consultadas, si la decisión estuviera tomada al cien por cien, ya la habría comunicado al club para facilitar la planificación deportiva. Y eso, a día de hoy, no ha sucedido.

Alexia Putellas celebró con euforia su doblete ante el Bayern en el Spotify Camp Nou / AFP7

En una entrevista exclusiva concedida a SPORT el pasado mes de octubre, la propia Alexia ya apuntaba en esa dirección. Su continuidad, explicaba, dependía de seguir sintiendo la motivación, la energía y la exigencia necesarias para rendir al máximo, y también de que el club comparta esa visión. “El fútbol puede cambiar, hay un día en el que el ciclo se acabará, es natural”, admitía entonces, sin cerrar ninguna puerta y consciente de que el final de su etapa en el Barça está cerca.

Los factores clave

La situación no es sencilla. A sus 32 años, Alexia acumula 14 temporadas en el primer equipo del Barça, más de 500 partidos —solo por detrás de Melanie Serrano (516)— y 232 goles, una cifra extraordinaria para una centrocampista que solo supera Leo Messi (672). Es capitana, referente y una figura clave en la construcción del Barça actual. Es leyenda. Y ha dado tanto que se ha ganado el derecho a decidir cuándo y cómo irse.

Por eso, su futuro no responde únicamente a criterios deportivos. También entran en juego factores personales, contractuales y emocionales. Las ganas de vivir nuevas experiencias lejos de Barcelona están ahí —con ofertas importantes especialmente desde Inglaterra—, pero eso no implica que haya decidido al cien por cien que este sea el momento.

En este proceso, el componente emocional puede acabar siendo un factor influyente. Lo vivido en el Camp Nou, con un estadio rendido a su figura, o el reciente homenaje por sus 500 partidos en el Clásico, son momentos que pesan. Pueden o no determinar una decisión, pero sí ayudan a entender por qué, a día de hoy, no está tomada.

El Barça, por su parte, quiere que continúe, aunque todavía no hay una propuesta formal sobre la mesa y ambas partes deberán sentarse a hablar en las próximas semanas. Mientras tanto, Alexia mantiene el foco donde siempre: en el presente. Con la final de la Copa de la Reina el 16 de mayo ante el Atlético y la final de la Champions el 23 de mayo frente al Lyon en Oslo, la capitana está centrada en cerrar la temporada con todos los títulos. El futuro, por ahora, sigue abierto. Y la decisión, cuando llegue, será suya