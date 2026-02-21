La futbolista que ficharía Aitana Bonmatí para el Barça: el test de SPORT

Se considera una persona “muy normal”: amiga de sus amigos, muy de su pueblo —Sant Pere de Ribes— y profundamente ligada a Catalunya, a su cultura, su lengua, sus paisajes y su música. Más allá de la futbolista total que domina el juego y que lo ha ganado prácticamente todo, Aitana Bonmatí muestra aquí su lado más cercano y cotidiano.

Para terminar la entrevista exclusiva con SPORT, la centrocampista responde a un test de preguntas rápidas para conocerla un poco más allá del césped.

¿El mejor momento de tu carrera?

—Te voy a decir tres. Con el Barça, la primera Champions, porque fue especial: aspirábamos a ello y lo conseguimos. Con la selección, el Mundial. Y, a nivel personal, el primero —porque era algo nuevo y muy especial— o el tercer Balón de Oro, porque fue algo histórico.

¿El gol más especial?

—El de Bilbao, en la final de la Champions, por la importancia y porque era contra un equipo, el Lyon, al que nunca habíamos ganado. Y el de la semifinal de la Eurocopa contra Alemania.

Aitana Bonmatí y su gol en la final de la Champions contra el Lyon en San Mamés (2024) / EFE

¿La mejor jugadora con la que has jugado?

—No me gusta decir ninguna, porque creo que en cada posición hay muy buenas jugadoras y un equipo se compone de grandes futbolistas en todas ellas. Yo he tenido la suerte de jugar con grandes jugadoras en todas las posiciones.

¿Con quién te gustaría cambiar la camiseta?

—Uf, tengo muchas pendientes. [A ella le han pedido muchas], yo también he pedido. Es algo que me gusta mucho: jugar contra rivales que admiro e intercambiar camisetas. Pero no te sé decir un nombre solo.

¿Una jugadora que ficharías por el Barça?

—Por lo que he visto estos últimos años y porque creo que nos podría aportar un plus, Klara Bühl [del Bayern].

¿Ídolo de infancia?

—Xavi e Iniesta.

¿Canción favorita?

—“La gent que estimo”, de Oques Grasses.

Si tuvieses un día para hacer lo que quisieras sin condiciones, ¿qué harías?

—Desconectar en los Pirineos, los Pirineos catalanes.

¿El mejor consejo que te han dado?

—Que sea yo misma, pase lo que pase