¡Fridolina Rolfö se marcha del Barça!

"El FC Barcelona y la jugadora Fridolina Rolfö han llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato con el Club", así ha anunciado el club azulgrana su desvinculación con la jugadora sueca tras cuatro años en el Barça.

Rolfö fichó en 2021 por la entidad catalana procedente del Wolfsburgo. En ese entonces, su traspaso suponía la incorporación de una de las mejores extremos del panorama europeo. No obstante, con el paso del tiempo, la futbolista de 31 años ha acabado retrasando unos metros su posición hasta hacerse suyo el lateral izquierdo. Durante este tiempo ha participado en 129 partidos, entre los que ha marcado 38 goles y ha repartido 37 asistencias.

En este sentido, la atacante ha logrado sumar 13 títulos en su palmarés: 4 Ligas, 3 Copas de la Reina, 4 Supercopas de España y 2 Champions League. Precisamente, Fridolina fue la autora del gol de la remontada definitiva contra su exequipo en la final de la Copa de Europa de la campaña 2022-2023.

El FC Barcelona i la jugadora Fridolina Rolfö han arribat a un acord per a la rescissió del seu contracte amb el Club.



El Club expressa públicament el seu agraïment a Rolfö per la professionalitat, el compromís, la dedicació i el tracte sempre positiu i proper que ha mostrat… pic.twitter.com/cTSjjP3JJj — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) July 7, 2025

La carta de Fridolina Rolfö

La jugadora ha compartido mediante sus redes sociales un comunicado despidiéndose de la que ha sido su casa en los últimos años: "FC Barcelona, ¿por dónde comienzo? Todas las cosas buenas llegan a su fin, y ahora es mi momento de dejar este club especial y dar el siguiente paso en mi viaje. Estoy muy agradecido por los últimos años con el FC Barcelona. Por todo lo que hemos logrado, los títulos que hemos ganado, y los momentos que he compartido con compañeros de equipo, personal, amigos, y todos vosotros – los fans. Usar esta camiseta y representar este escudo ha sido un sueño".

"Ahora, mirando hacia atrás, no siento nada más que orgullo y gratitud por cada momento que he vivido aquí. Barcelona siempre será parte de mí. Este club, esta ciudad y su gente siempre tendrán un lugar en mi corazón. Gracias Barça!", ha concluido.

Una sorpresa para todos

Ha sido esta tarde cuando han aparecido los primeros rumores de la posible marcha de Rolfö del Barça tras las informaciones de Sandra Riquelme que 3CAT ha confirmado poco después. Sin ir más lejos, tan inesperada ha sido esta noticia que Irene Paredes, tras el encuentro ante Bélgica, ha comentado que no sabía nada y que se había enterado en el vestuario hacía apenas unos minutos: "Me da mucha pena. Ha sido una jugadora importante. Me gustaría hablar con ella", ha comentado ante los medios.

Durante esta temporada, la futbolista sueca no ha podido tener la continuidad que esperaba tras sufrir varias lesiones que le han mantenido apartada de los terrenos de juego. Además, durante su ausencia, Esmee Brugts ha mostrado un gran nivel y ha ido cogiendo protagonismo a lo largo de los encuentros.