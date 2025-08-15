Fridolina Rolfö ficha por el Manchester United

Fridolina Rolfö inicia un nuevo capítulo en su carrera. La futbolista sueca, de 31 años, ha firmado por dos temporadas con el Manchester United, después de que este verano el FC Barcelona decidiera rescindir un contrato que la vinculaba al club azulgrana hasta 2026.

El United anunció este viernes la incorporación de la atacante zurda, que llega a Old Trafford tras cuatro temporadas en el Barça, donde se convirtió en una pieza clave y levantó un impresionante palmarés: dos Ligas de Campeones, cuatro títulos de Liga, tres Copas de la Reina y cuatro Supercopas.

Internacional con Suecia en más de un centenar de ocasiones —con 33 goles—, Rolfö alcanzó esa cifra redonda en la pasada Eurocopa. Su experiencia y capacidad goleadora la han convertido en una de las jugadoras más determinantes de la última década.

Sus palabras

“Es realmente emocionante unirme al Manchester United, no sólo por el tamaño y la historia del club, sino también por la trayectoria que está emprendiendo en el fútbol femenino”, declaró Rolfö a los medios oficiales del United. “He tenido la suerte de disfrutar de mucho éxito en el Barcelona y en otros clubes, y ahora quiero conseguir lo mismo aquí. La WSL es probablemente la liga más fuerte del mundo en este momento, y eso ha sido una gran parte del atractivo para venir, además de la oportunidad de ayudar al equipo a consolidarse en la Liga de Campeones”.

Desde el club inglés, el director de fútbol femenino, Matt Johnson, subrayó la magnitud del fichaje: “Fridolina es una de las jugadoras más talentosas y exitosas del fútbol femenino, tanto a nivel de clubes como internacional. Aportará calidad, experiencia y la mentalidad ganadora de alguien con más de 20 títulos importantes y 100 internacionalidades. Su llegada demuestra nuestra ambición por competir al máximo nivel en competiciones nacionales y europeas”.

El Manchester United, que esta temporada deberá superar la fase previa 3 para acceder a la Champions, confía en que la incorporación de Rolfö sea un impulso decisivo para dar un salto competitivo