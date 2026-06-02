La foto para la historia: el Barça inmortaliza una temporada perfecta con los cuatro títulos

El Barça ya tiene la imagen definitiva de una temporada legendaria. El club blaugrana publicó este lunes la fotografía oficial del equipo campeón de los cuatro títulos conquistados en el curso 2025-26: Liga F, Supercopa de España, Copa de la Reina y Champions League. Una instantánea destinada a quedar para siempre en la memoria del barcelonismo.

La fotografía reúne a las 20 futbolistas de la primera plantilla, a las cuatro jugadoras del filial que han formado parte habitual de la dinámica del equipo (Carla Julià, Txell Font, Adriana Ranera y Martine Fenger) y al técnico Pere Romeu, gran arquitecto de un grupo que ha vuelto a dominar el fútbol español y europeo con una autoridad incontestable.

Los números explican la dimensión de la temporada: 48 partidos disputados, 44 victorias, solo un encuentro perdido y un balance demoledor de 193 goles a favor y apenas 21 en contra. Un equipo total que ha encontrado en Ewa Pajor (31 goles), Claudia Pina (24) y Alexia Putellas (20) a sus grandes referentes ofensivos, mientras Caroline Graham Hansen (15 asistencias), Alexia (14) y Vicky López (13) lideraron la creatividad de un Barça prácticamente imparable.

La instantánea fue tomada en el Spotify Camp Nou apenas cuatro días después de levantar la cuarta Champions League de su historia, antes del acto de la despedida de Alexia. En Oslo, las blaugranas derrotaron al OL Lyonnes en otra final para la eternidad y reafirmaron su condición de gran referencia del fútbol femenino mundial.

'El nostre camí. Present i futur'

Para la ocasión, las jugadoras posaron junto a los cuatro trofeos conquistados luciendo la camiseta conmemorativa del título europeo, presidida por el lema ‘El nostre camí. Present i futur’. Una frase que resume perfectamente la dimensión de un equipo que no solo sigue ganando, sino que continúa construyendo legado.

La publicación de la imagen llega además en un momento especialmente simbólico. Desde que se realizó la fotografía, el Barça cerró definitivamente la Liga F con los partidos pendientes ante la Real Sociedad y el Madrid CFF y, sobre todo, vivió algunas de las despedidas más emotivas de los últimos años.

La afición culé pudo rendir homenaje a Alexia Putellas en su último partido como blaugrana, en una jornada cargada de emoción que también sirvió para despedir a Mapi León y Ona Batlle en el Johan Cruyff. La capitana, además, cerró el curso como la futbolista con más minutos disputados de toda la plantilla (2.928), reafirmando su peso dentro de una generación irrepetible.

Con los actos institucionales ya completados y la temporada oficialmente cerrada, las internacionales pusieron rumbo a sus respectivas selecciones para afrontar los compromisos de clasificación para el Mundial. Luego tendrán un verano limpio de torneos (no lo tienen desde 2021) y volverán a la carga el 27 de julio. Atrás queda un curso histórico que ya forma parte de la leyenda del Barça y que ahora queda inmortalizado en una fotografía que resume la grandeza de uno de los equipos más dominadores que ha conocido el fútbol femenino europeo