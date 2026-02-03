El CTA implementa novedades en el VAR 'low cost' para mejorar su rendimiento

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha analizado este martes el funcionamiento del ‘Football Video Support’, tanto en Liga F como en Primera RFEF. En la jornada de formación, celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se han detallado los dos cambios que se han implementado en las últimas semanas para mejorar el funcionamiento del FVS.

Ahora, los árbitros y los asistentes poseen intercomunicadores que les permiten estar en permanente comunicación con el proveedor de las imágenes. Antes, en cambio, se ponían los cascos cuando iban al monitor. Esto favorece un mayor dinamismo y menos pérdidas de tiempo, pues el operador ya sabe lo que el colegiado le va a pedir antes de acudir al monitor. Por otro lado, se ha instaurado una tablet con zoom como equipo de apoyo para revisar las jugadas. Es una réplica del monitor y se utiliza en caso de que este no funcione.

"La FIFA nos ha felicitado por cómo lo estamos usando"

Fran Soto, presidente del CTA, ha reconocido que todavía hay margen de mejora, aunque celebra su desempeño en estos primeros meses de prueba: "Hay muchas cuestiones que debemos ajustar y mejorar, pero la FIFA nos ha felicitado por cómo lo estamos usando".

Pese a ello, la FIFA quiere estipular un tiempo concreto que tienen los entrenadores para pedir la revisión de las acciones, pues hay equipos que sacan rápido para iniciar una nueva jugada y evitan que el rival pida el FVS. Además, hay otros que tardan varios minutos en decidir si piden el challenge, pues quieren revisar antes la acción en la tablet, un acto que para el CTA "pervierte el espíritu y convierte el fútbol en un circo".

Aunque Soto está satisfecho con el funcionamiento del FVS hasta ahora, ha pedido cautela, pues está en pleno periodo de estudio. "Es una herramienta experimental, por lo que pedimos paciencia. Solo podemos utilizarla en España e Italia", señaló el presidente del CTA, que, además, demanda respeto para los colegiados: "Pedimos respeto a los árbitros, son humanos y se van a equivocar. Hay errores, desajustes, lo que pedimos es respeto para rebajar la tensión".

El 9% de challenges en Primera RFEF han tenido éxito

En esta primera temporada del FVS en España, ha intervenido hasta el momento en 713 situaciones en Primera RFEF, con una media de 1,7 por partido. Sin embargo, solo el 9% de las veces que el colegiado ha acudido al VAR ‘low cost’ ha cambiado su decisión. Por su parte, en la Liga F se ha empleado en 183 ocasiones, una media de 1,4 por encuentro, con un 14% de éxito.

Según el CTA, este porcentaje es tan reducido por distintos motivos: el árbitro acierta en el directo; el colegiado se equivoca al ver la pantalla; no hay evidencia de que se cometa un error claro y manifiesto; o por la falta de cámaras, pues en la Liga F y en Primera RFEF únicamente hay entre 4 y 6, a diferencia de las 30 que hay en el fútbol profesional.

Ante esta problemática, el CTA ha instado a los colegiados a que mantengan su decisión si no ven un error claro y manifiesto. Por otro lado, si el árbitro no puede revisar la imagen porque no está disponible en el monitor, se devolverá el challenge al equipo que lo ha solicitado.